Средняя площадь строящихся квартир стабилизировалась на уровне 49,4 кв. м. 

На конец апреля 2018 года средняя площадь строящейся в России жилой единицы (квартира, студия) по данным портала ЕРЗ составила 49,44 кв. метра.
Таким образом средняя площадь строящегося жилья стабилизировалась после небольшого повышения в марте этого года. Средняя площадь квартир в строительстве вернулась к значениям годичной давности — отмечают аналитики ЕРЗ.
Средняя площадь жилой единицы в домах, разрешение на строительство которых выдано в этом году, увеличилась до 52,2 кв. м.
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