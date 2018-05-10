Спрос на коттеджи в Подмосковье обвалился

Спрос на загородное жилье в Подмосковье обвалился

За последние пять лет спрос на первичную загородную недвижимость в Московской области снизился на 28 процентов, свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость» , поступившие в «Дом» в четверг, 10 мая.

Больше других пострадал сегмент коттеджей: доля их продаж в общей структуре сделок упала до пяти процентов. «Ранее популярные коттеджи больше не являются хитами продаж на рынке загородного жилья, — отмечают аналитики. — Поворотным моментом стал 2014 год, принесший новую волну кризиса: финансовые трудности не способствуют созданию проектов с застройкой. В такой ситуации сокращение спроса в массовых сегментах естественно: покупателям просто не из чего выбирать».

По данным «ИНКОМ», всего за первый квартал 2018-го в Подмосковье продали 3,3 тысячи загородных объектов, большинство из них (60 процентов) — участки без подряда. 24 процента покупателей выбрали квартиры в малоэтажных домах, семь процентов — таунхаусы.

Ранее сообщалось о резком росте спроса на съемные дачи в Подмосковье. По мнению аналитиков, активизации арендаторов загородной недвижимости способствовал рост курсов иностранных валют: из-за удорожания доллара и евро многие россияне решили не выезжать за границу и организовать отдых на родине.