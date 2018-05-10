Ещё
Чистая прибыль Suzuki за 2017-18 фингод выросла на 35%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль Suzuki за 2017-18 фингод выросла на 35% 

Прайм 59 минут назад
Чистая прибыль японского автопроизводителя Suzuki Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, за 2017-2018 финансовый год (завершился 31 марта) выросла на 34,9% — до 215,73 миллиарда иен (1,98 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 473,74 иены (4,35 доллара) против 362,48 иены (3,3 доллара) годом ранее. Выручка выросла на 18,5%, до 3,76 триллиона иен (34,5 миллиарда долларов). Операционная прибыль Suzuki увеличилась на 40,3%, достигнув 374,18 миллиарда иен (3,4 миллиарда долларов).
Компания по итогам года продала рекордное количество автомобилей — 3,224 миллиона штук. Этот показатель на 10% превышает продажи годичной давности. Продажи мотоциклов при этом выросли на 15,5% и достигли 1,58 миллиона штук.
По итогам 2018-2019 финансового года компания ожидает чистую прибыль на уровне 205 миллиардов иен (1,88 миллиарда долларов), что на 5% ниже показателя минувшего финансового года. Выручка, по прогнозу, составит 3,8 триллиона иен (34,9 миллиарда долларов).
Компания Suzuki Motor была основана в 1909 году. Штаб-квартира расположена в городе Хамамацу, Япония.
Прайм: последние новости
"Ашан" перестанет быть магазином дешевых товаров‍ Аргентина договорилась с YPF, Pan American Energy и Shell о заморозке цен на топливо Минсельхоз: РФ посеяла 9,4 млн га яровых, темпы сева на 29,2% ниже прошлогодних
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом50
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1114
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже89
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»260
Крымский мост: дата известна — без Путина не поедут651
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
03:12
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение