Чистая прибыль Suzuki за 2017-18 фингод выросла на 35%

Чистая прибыль японского автопроизводителя Suzuki Motor, приходящаяся на акционеров головной компании, за 2017-2018 финансовый год (завершился 31 марта) выросла на 34,9% — до 215,73 миллиарда иен (1,98 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 473,74 иены (4,35 доллара) против 362,48 иены (3,3 доллара) годом ранее. Выручка выросла на 18,5%, до 3,76 триллиона иен (34,5 миллиарда долларов). Операционная прибыль Suzuki увеличилась на 40,3%, достигнув 374,18 миллиарда иен (3,4 миллиарда долларов).

Компания по итогам года продала рекордное количество автомобилей — 3,224 миллиона штук. Этот показатель на 10% превышает продажи годичной давности. Продажи мотоциклов при этом выросли на 15,5% и достигли 1,58 миллиона штук.

По итогам 2018-2019 финансового года компания ожидает чистую прибыль на уровне 205 миллиардов иен (1,88 миллиарда долларов), что на 5% ниже показателя минувшего финансового года. Выручка, по прогнозу, составит 3,8 триллиона иен (34,9 миллиарда долларов).