Свердловская область отстает от Москвы на два метра 

Свердловская область выбилась в четверку лидеров по высотному строительству. Средняя высотность новостроек на Среднем Урале составила в апреле 19,7 этажа, сообщает портал Единого реестра застройщиков.
В списке регионов, строящих самые высокие здания, по-прежнему лидирует Москва (21,7 этажа). На втором и третьем месте — Приморский край (20,8) и Рязанская область (19,8). Замыкают список Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Северная Осетия: в этих регионах средняя высотность новостроек не превышает 5-6 этажей.
В целом доля зданий выше 25 этажей в регионах России составляет 15,7% от общего количества строящегося жилья. А самая распространенная высотность новых зданий — от 18 до 24 этажей: этот сегмент занимает 25,3% от всего объема.
Стоит напомнить, что Екатеринбург считается одним из лидеров высотного строительства среди городов РФ. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в столице Урала на сегодняшний день возведено порядка 250 зданий выше 50 метров.
Самые известные небоскребы Екатеринбурга — «Исеть» (209 метров) и «Высоцкий» (188) входят в ТОП-20 наиболее высоких зданий России. Возглавит этот рейтинг санкт-петербургский «Лахта-Центр» (462,7). Правда, здание еще не построено: его ввод в эксплуатацию ожидается в третьем квартале текущего года.
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