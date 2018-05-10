Свердловская область отстает от Москвы на два метра

Свердловская область выбилась в четверку лидеров по высотному строительству. Средняя высотность новостроек на Среднем Урале составила в апреле 19,7 этажа, сообщает портал Единого реестра застройщиков.

В целом доля зданий выше 25 этажей в регионах России составляет 15,7% от общего количества строящегося жилья. А самая распространенная высотность новых зданий — от 18 до 24 этажей: этот сегмент занимает 25,3% от всего объема.

Стоит напомнить, что Екатеринбург считается одним из лидеров высотного строительства среди городов РФ. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в столице Урала на сегодняшний день возведено порядка 250 зданий выше 50 метров.

Самые известные небоскребы Екатеринбурга — «Исеть» (209 метров) и «Высоцкий» (188) входят в ТОП-20 наиболее высоких зданий России. Возглавит этот рейтинг санкт-петербургский «Лахта-Центр» (462,7). Правда, здание еще не построено: его ввод в эксплуатацию ожидается в третьем квартале текущего года.

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