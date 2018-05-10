Жилой дом «Оникс» в Черемушках планируется в эксплуатацию к маю 2019 г.

Дом с панорамными лифтами в районе Черемушки построен почти на 50%, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Строительство жилого дома с панорамными лифтами в районе Черемушки ведется активными темпами. На сегодняшний день полностью готова подземная часть, наземная реализована на 40%. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию — конец апреля 2019 г. Жилой дом «Оникс», где будут установлены панорамные лифты, входит в состав многофункционального жилого комплекса «Розмарин», расположенного по адресу: ул. Наметкина пересечение с ул. Херсонская, район Черемушки (ЮЗАО). Инвестором и застройщиком проекта является ЗАО «МСМ-Инвест» (ГК «Ташир»)», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева

Уточняется, что здание расположено в южной части участка и главным входом ориентировано на парковую зону комплекса. Объект состоит из трех секций переменной этажности с подземной парковкой на 54 машино-места. Секции «А» и «В» представляют собой 32-этажные здания, секция «Б» — состоит из 26 этажей. Общая площадь объекта 63,8 тыс. кв. м, из которых жилая часть составляет 41,2 тыс. кв. м. Всего в корпусе запроектировано 540 квартир различных типов планировочных решений.

Отмечается, что в строящемся доме соблюдены требования в отношении создания безбарьерной среды, что обеспечивает беспрепятственный доступ к входным группам маломобильным группам граждан. В рамках благоустройства прилегающей к корпусу территории появятся современные детские и спортивные площадки, пешеходные зоны, зоны отдыха, будут высажены деревья и кустарники.

В настоящее время в состав многофункционального жилого комплекса «Розмарин» входят жилые дома, бизнес-центр, детский сад, школа танцев, здание физкультурно-оздоровительного комплекса.