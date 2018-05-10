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Дом с панорамными лифтами в столичном районе Черемушки достроят весной 2019 года
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Дом с панорамными лифтами в столичном районе Черемушки достроят весной 2019 года 

РИАМО 40 минут назад
В Москве продолжается строительство жилого дома с панорамными лифтами в районе Черемушки, объект планируют достроить к концу апреля 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
«Строительство жилого дома с панорамными лифтами в районе Черемушки ведется активными темпами. На сегодняшний день полностью готова подземная часть, наземная реализована на 40%. Планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию — конец апреля 2019 года», — сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
Жилой дом «Оникс», где будут установлены панорамные лифты, входит в состав многофункционального жилого комплекса «Розмарин», расположенного по адресу: улица Наметкина, пересечение с улицей Херсонской, район Черемушки (ЮЗАО). Инвестором и застройщиком проекта является ЗАО «МСМ-Инвест» (ГК «Ташир»).
Здание расположено в южной части участка и главным входом ориентировано на парковую зону комплекса, откуда открывается прекрасный вид на ландшафтный парк и каскад фонтанов.
«Объект состоит из трех секций переменной этажности с подземной парковкой на 54 машино-места. Секции «А» и «В» представляют собой 32-этажные здания, секция «Б» состоит из 26 этажей. Общая площадь объекта 63,8 тысячи квадратных метров, из которых жилая часть составляет 41,2 тысячи квадратных метров. Всего в корпусе запроектировано 540 квартир различных типов планировочных решений», — уточняется в материале.
В строящемся доме соблюдены требования в отношении создания безбарьерной среды, что обеспечивает беспрепятственный доступ к входным группам маломобильным группам граждан. В рамках благоустройства прилегающей к корпусу территории появятся современные детские и спортивные площадки, пешеходные зоны, зоны отдыха, будут высажены деревья и кустарники.
В настоящее время в состав многофункционального жилого комплекса «Розмарин» входят жилые дома, бизнес-центр, детский сад, школа танцев, здание физкультурно-оздоровительного комплекса.
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