Самые бюджетные квартиры в Казани в мае

Самые дешевые квартиры в Казани : сколько стоят и где купить.

Нестабильный курс рубля по отношению к иностранной валюте резко поменял ситуацию на рынке жилья. Квартиры подорожали. Хотя относительно дешевые квартиры в новых жилых комплексах еще есть. Представляем подборку наиболее бюджетных новых квартир.

ЖК «Светлая долина»

Фото: cian.ru В «Светлой долине» продают однокомнатную квартиру за 1 500 000 рублей. Квартира, площадью 18 квадратных метров, находится на первом этаже 10-этажного дома. Жилой комплекс находится почти за городом, в направлении Мамадышского тракта. Дом сдан.

ЖК «Залесный сити»

Фото: suvarholding.ru За городом, в Залесном, можно купить квартиру за 1 700 000 рублей. Такова стоимость квартиры-студии. Площадь — 32 квадратных метра. Застройщик обещает панорамные балконы, близость к супермаркету и охраняемую наземную парковку. Дом сдан.

ЖК «Станция спортивная»

Фото: cian.ru В новом жилом комплексе в Усадах можно найти квартиру студию, площадью чуть больше 30 квадратных метров, за 1 720 500 рублей. Комплекс находится за городом, но детские сады, школы и супермаркеты там должны быть. Сдача дома — в четвертом квартале 2018 года.

ЖК «Возрождение»

Фото: cian.ru Почти в центре Казани, на Павлюхина, продается квартира-студия в ЖК «Возрождение». За 28,6 квадратных метров придется заплатить 1 790 000 рублей. Дом сдан.

ЖК «Голливуд»

Фото: cian.ru В комплексе «Голливуд», который строится в районе улицы Гвардейской, есть студии, площадью 25,55 квадратных метров. Стоимость — 1 858 500 рублей. Дом еще не сдан.

В апреле редакция e-Kazan.ru исследовала стоимость квартир в жилых комплексах, расположенных у станций метро. Самое дорогое жилье располагается у станции «Кремлевская».

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