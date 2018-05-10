Из-за пожара в пятиэтажном доме пришлось массово эвакуировать людей

Квартира горела открытым пламенем в жилом доме в Медвежьегорске

Вчера, в среду 9 мая, в 11:57 на пульт Единой службы спасения-01 города Медвежьегорска поступило сообщение о том, что на улице К. Либкнехта открытым пламенем горит квартира в пятиэтажном жилом доме, сообщает источник близкий к МЧС

Не прошло и трех минут, как пожарные расчёты уже были на месте происшествия и приступили к массовой эвакуации людей. В общей сложности в безопасное место был эвакуирован 31 человек, среди них четверо детей. Когда жильцы дома были в безопасности, брандмейстеры приступили к тушению квартиры. Пожар был локализован в течение десяти минут, затем был ликвидирован полностью.

В результате пожара в квартире, где случился пожар, огнем были повреждены кухня и коридор на общей площади 19 квадратных метров.