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Из-за пожара в пятиэтажном доме пришлось массово эвакуировать людей
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Из-за пожара в пятиэтажном доме пришлось массово эвакуировать людей 

Карельские вести 57 минут назад
Фото: Карельские вести
Квартира горела открытым пламенем в жилом доме в Медвежьегорске.
Вчера, в среду 9 мая, в 11:57 на пульт Единой службы спасения-01 города Медвежьегорска поступило сообщение о том, что на улице К. Либкнехта открытым пламенем горит квартира в пятиэтажном жилом доме, сообщает источник близкий к МЧС.
Не прошло и трех минут, как пожарные расчёты уже были на месте происшествия и приступили к массовой эвакуации людей. В общей сложности в безопасное место был эвакуирован 31 человек, среди них четверо детей. Когда жильцы дома были в безопасности, брандмейстеры приступили к тушению квартиры. Пожар был локализован в течение десяти минут, затем был ликвидирован полностью.
В результате пожара в квартире, где случился пожар, огнем были повреждены кухня и коридор на общей площади 19 квадратных метров.
По материалам: ptzgovorit.ru
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