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Курс доллара и евро на 10 мая
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Курс доллара и евро на 10 мая
Банки.ру
1 час назад
Комментарии
Официальный курс доллара, установленный
Центробанком
на 10 мая, составляет 63,0066 рубля. Официальный курс евро — 75,0409 рубля.
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