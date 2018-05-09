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Объем текущего строительства на 1 мая 2018 года вырос до 116 млн кв.м. (график)
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Объем текущего строительства на 1 мая 2018 года вырос до 116 млн кв.м. (график) 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
За апрель 2018 года объем текущего строительства вырос на 2%. Резкое падение, зафиксированное в январе, полностью отыграно. По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам апреля 2018 года объём текущего строительства достиг 115,9 млн м². Это на 2,2 млн м² больше, чем месяцем ранее. Достигнутые объемы текущего строительства на 0,7% превышают прошлогодний уровень — на конец апреля 2017 года в строительстве находилось 115,1 млн м². На начало года объем текущего строительства составлял 115,8 млн м², однако по итогам января резко упал на 4% или 4,56 млн м². За февраль — апрель январское падение полностью отыграно. По данным на апрель 2018 года в строительстве у застройщиков находилось 14,5 тыс. жилых домов (многоквартирные дома, дома блокированной застройки, дома с апартаментами), в которых строилось 2,35 млн жилых единиц (квартир, блоков, апартаментов). Основной объем текущего жилищного строительства застройщиками приходится на многоквартирные дома. В таких домах находится 97,2% строящихся жилых единиц. На дома с апартаментами приходится 2,3% строящихся жилых единиц. Доля блокированных домов составляет 0,5% строящихся жилых единиц. За месяц распределение долей изменилось незначительно. В целом застройщики жилья в РФ осуществляют строительство 5 136 жилых комплексов (в прошлом месяце было 5 055) в 83 регионах (82 в прошлом месяце, добавилась Еврейская автономная область). Более половины жилищного строительства по-прежнему сосредоточено всего в шести регионах. Первую тройку составляют Московская область (12,5% совокупной площади жилых единиц), Москва (11,5%) и Санкт‑Петербург (11,3%). На четвертом — по-прежнему Краснодарский край (7,7%), а на пятом Ленинградская область (5,1%). А вот шестое место на сей раз заняла Свердловская область (2,6%). Новосибирская область покинула список шести крупнейших регионов и оказалась седьмой с отставанием всего 0,03%.
Единый реестр застройщиков: последние новости
В пятерку лидеров по вводу жилья за 4 месяца 2018 года вошли ГК ПИК, Лидер Групп, ДК Древо, Полис Групп, Группа Самолет Девелопмент Новый майский Указ содержит задачу отказа от долевого строительства к 2024 году Лидеры рынка наращивают объемы строительства. Опубликован ТОП застройщиков на 1 мая 2018 года
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