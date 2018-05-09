Средняя площадь строящихся квартир по итогам апреля 2018 года закрепилась на уровне 49,4 кв.м. (графики)

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В пятерку лидеров по вводу жилья за 4 месяца 2018 года вошли ГК ПИК, Лидер Групп, ДК Древо, Полис Групп, Группа Самолет Девелопмент

Объем текущего строительства на 1 мая 2018 года вырос до 116 млн кв.м. (график)

Новый майский Указ содержит задачу отказа от долевого строительства к 2024 году