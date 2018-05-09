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Средняя площадь строящихся квартир по итогам апреля 2018 года закрепилась на уровне 49,4 кв.м. (графики)
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Средняя площадь строящихся квартир по итогам апреля 2018 года закрепилась на уровне 49,4 кв.м. (графики) 

Единый реестр застройщиков 1 час назад
Фото: Единый реестр застройщиков
По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам апреля 2018 года средняя площадь жилой единицы, строящейся в Российской Федерации, составляет 49,44 м². При этом средняя площадь строящихся жилых единиц в домах, разрешение на строительство которых выдано в 2018 году, уменьшилась до 52,2 м². Средняя площадь строящихся застройщиками жилых единиц начиная с июня 2017 года находилась на уровне 49,2—49,2 м². В марте 2018 года площадь выросла до 49,45 м², и за апрель существенно не изменилась (-0,02%). Таким образом средняя площадь квартир в строительстве вернулась к значениям годичной давности. Сроки переноса планируемого ввода жилья в зависимости от площади квартир кардинально не изменились. По-прежнему «в среднем по больнице» дома с квартирами меньшей площади имеют меньший перенос планируемого срока ввода. В массовом сегменте домов с «маленькими» (до 40 м²) и «средними» (до 60 м²) квартирами изменение планируемых сроков ввода не превысило полмесяца. Сроки переноса домов с квартирами площадью 60—65 м² выросли до 8,3 месяца (было 6,6). Сроки переноса домов со средней площадью квартир от 65 до 100 м² либо изменились незначительно, либо не существенны в общем объеме. А вот ввод домов с «большими» квартирами (100 м² и более) оказался перенесен в среднем на 11,6 месяцев против 7,4 по данным прошлого обзора. На графике: высота столбцов означает перенос планируемого срока ввода; ширина столбцов демонстрирует долю таких объектов в общем объеме жилищного строительства Средняя площадь строящихся жилых единиц в домах, разрешение на строительство которых выдано в 2018 году, уменьшилась до 52,2 м² (в прошлом месяце она составляла 57,1 м²). Но даже с учетом такого падения она заметно больше средней площади квартир в текущем строительстве, что внушает надежду на продолжение роста средней площади строящихся квартир. Среди субъектов РФ лидерами по средней площади остаются южные регионы страны. На первом месте — Республика Ингушетия со средней площадью квартиры 90,4 м². Самые маленькие квартиры строятся в Ленинградской области (39,0 м²).
Единый реестр застройщиков: последние новости
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