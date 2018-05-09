Средняя площадь строящихся квартир по итогам апреля 2018 года закрепилась на уровне 49,4 кв.м. (графики) 

По данным Аналитического обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками» по итогам апреля 2018 года средняя площадь жилой единицы, строящейся в Российской Федерации, составляет 49,44 м². При этом средняя площадь строящихся жилых единиц в домах, разрешение на строительство которых выдано в 2018 году, уменьшилась до 52,2 м². Средняя площадь строящихся застройщиками жилых единиц начиная с июня 2017 года находилась на уровне 49,2—49,2 м². В марте 2018 года площадь выросла до 49,45 м², и за апрель существенно не изменилась (-0,02%). Таким образом средняя площадь квартир в строительстве вернулась к значениям годичной давности. Сроки переноса планируемого ввода жилья в зависимости от площади квартир кардинально не изменились. По-прежнему «в среднем по больнице» дома с квартирами меньшей площади имеют меньший перенос планируемого срока ввода. В массовом сегменте домов с «маленькими» (до 40 м²) и «средними» (до 60 м²) квартирами изменение планируемых сроков ввода не превысило полмесяца. Сроки переноса домов с квартирами площадью 60—65 м² выросли до 8,3 месяца (было 6,6). Сроки переноса домов со средней площадью квартир от 65 до 100 м² либо изменились незначительно, либо не существенны в общем объеме. А вот ввод домов с «большими» квартирами (100 м² и более) оказался перенесен в среднем на 11,6 месяцев против 7,4 по данным прошлого обзора. На графике: высота столбцов означает перенос планируемого срока ввода; ширина столбцов демонстрирует долю таких объектов в общем объеме жилищного строительства Средняя площадь строящихся жилых единиц в домах, разрешение на строительство которых выдано в 2018 году, уменьшилась до 52,2 м² (в прошлом месяце она составляла 57,1 м²). Но даже с учетом такого падения она заметно больше средней площади квартир в текущем строительстве, что внушает надежду на продолжение роста средней площади строящихся квартир. Среди субъектов РФ лидерами по средней площади остаются южные регионы страны. На первом месте — Республика Ингушетия со средней площадью квартиры 90,4 м². Самые маленькие квартиры строятся в Ленинградской области (39,0 м²).