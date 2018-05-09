Многодетная мать выбила новое жилье через прокуратуру в Красноярском крае

Прокуратура Красноярского края через суд добилась предоставления многодетной матери благоустроенного жилья. Своей крыши над головой женщина с четырьмя детьми практически лишилась: их дом после пожара был признан аварийным. Об этом сообщили в пресс‐службе ведомства.

прокуратуру женщине пришлось обратиться в результате бездействия чиновников. Сгоревший дом, где она проживала с детьми, подлежит сносу, однако на все просьбы помочь с новым жильем получала отказ. Все инстанции аргументировали это тем, что ее очередь на получение жилплощади еще не подошла.

«Установлено, что женщина состоит на учете в администрации Канска в качестве нуждающейся в жилом помещении и имеет право на внеочередное предоставление жилого помещения», — сказали в краевой прокуратуре, которая подала иск в суд.

Суд обязал администрацию Канска предоставить многодетной матери жилье в течение двух месяцев. 7 мая постановление суда было исполнено.

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