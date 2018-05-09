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Дача в Беломорске и квартира в Медвежьегорске горели Карелии
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Дача в Беломорске и квартира в Медвежьегорске горели Карелии 

Карельские вести 58 минут назад
Фото: Карельские вести
Пожар в дачном доме пожарные тушили практически всю ночь. Вчера, во вторник 8 мая, пожар произошел в дачном доме в Беломорске, сообщает МЧС по РК.
08.05.2018 г. в 22:34 пожарно-спасательные подразделения Беломорского района (9 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в дачном доме по адресу: г. Беломорск, ул. Шиженская. В 04:05 пожар ликвидирован.
— говорится в сообщение ведомства. А сегодня утром вспыхнула квартира в Медвежьегорске.
09.05.2018 г. в 11:58 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района (6 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в квартире жилого дома по адресу: г. Медвежьегорск, ул. Карла Либкнехта, д. 5. В 12:15 пожар ликвидирован,
— сообщают в МЧС. МЧС по РК напоминает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов — 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия — (88142) 79-99-99. По материалам: ptzgovorit.ru
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