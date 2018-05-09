Дача в Беломорске и квартира в Медвежьегорске горели Карелии

Пожар в дачном доме пожарные тушили практически всю ночь. Вчера, во вторник 8 мая, пожар произошел в дачном доме в Беломорске , сообщает МЧС по РК.

08.05.2018 г. в 22:34 пожарно-спасательные подразделения Беломорского района (9 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в дачном доме по адресу: г. Беломорск, ул. Шиженская. В 04:05 пожар ликвидирован.

— говорится в сообщение ведомства. А сегодня утром вспыхнула квартира в Медвежьегорске

09.05.2018 г. в 11:58 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района (6 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в квартире жилого дома по адресу: г. Медвежьегорск, ул. Карла Либкнехта, д. 5. В 12:15 пожар ликвидирован,