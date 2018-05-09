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В Ангарске спасателям пришлось вызволять жильцов горящего дома через окно
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В Ангарске спасателям пришлось вызволять жильцов горящего дома через окно 

АиФ Иркутск 23 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
В Ангарске спасатели вызволили более двух десятков человек из горящего дома в 78 квартале, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Пожар в квартире двухэтажного дома произошел вечером 8 мая. Когда к здания подъехали пожарные, из окон уже шел густой черный дом и виднелись языки пламени. Жильцы соседних квартир не могли выбраться самостоятельно, они стояли у окон и звали на помощь. Спасать их пришлось с помощью пожарной лестницы.
«Первое звено по трехколенной лестнице со второго этажа спасли пожилую женщину, мужчину и ребенка. Второе звено направилось по квартирам, оповещая о возгорании и эвакуируя оставшихся жильцов. По маршевым лестницам спасатели вывели из задымленного подъезда еще 20 человек», — рассказал оперативный дежурный по ангарскому гарнизону майор Антон Баснин.
Когда пожар был потушен, хозяйка сгоревшей квартиры рассказала, как началось возгорание. Плита, на которой она в тот момент готовила, была подключена к сети с помощью китайского удлинителя. В какой-то момент проводка заискрилась и вспыхнуло пламя, которое перекинулось на мебель и домашние вещи.
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