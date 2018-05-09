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Число разрешений на новое жилое строительство на Кипре выросло на 12,5% за год
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Число разрешений на новое жилое строительство на Кипре выросло на 12,5% за год 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Общее количество разрешений на строительство в феврале 2018 года составило 481. В тот же период в прошлом году таковых было 444. Увеличение — 8,3% по официальным данным, опубликованным статистической службой Кипра, сообщает Cyprus Property News.
По сравнению с февралем 2017-го суммарная стоимость зданий по этим разрешениям увеличилась на 35,3% и достигла €213,2 млн, а общая площадь выросла на 27,7%, до 207 800 кв. м. В феврале 2018 года больше всего разрешений было выдано под жилое строительство — 334. Следом идут нежилые здания (88), раздел земельных участков (35), гражданские инженерные проекты (11), дорожное строительство (11).
Из 431 нового жилого помещения, для которых были выданы утверждения, 183 будут построены в Никосии, 138 в Лимассоле, 62 в Ларнаке, 33 в Пафосе и 15 в Фамагусте. Такой всплеск числа разрешений обусловлен повышением продаж жилья на острове: за год показатель взлетел почти на 30%.
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