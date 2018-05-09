Число разрешений на новое жилое строительство на Кипре выросло на 12,5% за год

Общее количество разрешений на строительство в феврале 2018 года составило 481. В тот же период в прошлом году таковых было 444. Увеличение — 8,3% по официальным данным, опубликованным статистической службой Кипра , сообщает Cyprus Property News.

По сравнению с февралем 2017-го суммарная стоимость зданий по этим разрешениям увеличилась на 35,3% и достигла €213,2 млн, а общая площадь выросла на 27,7%, до 207 800 кв. м. В феврале 2018 года больше всего разрешений было выдано под жилое строительство — 334. Следом идут нежилые здания (88), раздел земельных участков (35), гражданские инженерные проекты (11), дорожное строительство (11).