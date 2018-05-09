Инвалидам‐колясочникам возместят расходы на реконструкцию домов в Хабаровском крае

Хабаровском крае с 2013 года действует мера соцподдержки по возмещению расходов на приспособление жилого помещения к их потребностям. Очереди на компенсацию нет, отметили в региональном правительстве. Об этом сообщило РИА АмурПРЕСС.

Затраты краевые власти компенсируют в течение месяца после выполнения работ. Спецкомиссии в районах изучают жилье инвалидов-колясочников, потом составляют акты с рекомендациями по приспособлению квартир. С этим актом человек обращается в ремонтные компании. После выполнения работ чеки и договор на оказание услуг нужно предоставить в центр соцподдержки по месту жительства.

Размер выплаты в рамках госпрограммы «Доступная среда» не должен превышать 50 тысяч рублей. Возможен аванс работ, но не более 50% от всей суммы компенсации.