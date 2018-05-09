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Инвалидам‐колясочникам возместят расходы на реконструкцию домов в Хабаровском крае
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Инвалидам‐колясочникам возместят расходы на реконструкцию домов в Хабаровском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Хабаровском крае с 2013 года действует мера соцподдержки по возмещению расходов на приспособление жилого помещения к их потребностям. Очереди на компенсацию нет, отметили в региональном правительстве. Об этом сообщило РИА АмурПРЕСС.
Затраты краевые власти компенсируют в течение месяца после выполнения работ. Спецкомиссии в районах изучают жилье инвалидов-колясочников, потом составляют акты с рекомендациями по приспособлению квартир. С этим актом человек обращается в ремонтные компании. После выполнения работ чеки и договор на оказание услуг нужно предоставить в центр соцподдержки по месту жительства.
Размер выплаты в рамках госпрограммы «Доступная среда» не должен превышать 50 тысяч рублей. Возможен аванс работ, но не более 50% от всей суммы компенсации.
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