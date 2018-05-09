Прекрасная доля. Кто из чиновников Татарстана самый богатый?

У кого сколько?

Доход президента РТ в 18 раз меньше заработка его супруги бизнес-леди Гульсины Миннихановой. Глава РТ задекларировал 7,8 млн руб. (в 2016 г. было 7,5 млн руб.), а его супруга — 137, 4 млн руб. У президента РТ нет ни недвижимости, ни транспорта, супруга — хозяйка жилого и гостевого домов, двух земельных участков, двух квартир. Одна из них в Объединённых Арабских Эмиратах получена по наследству. Транспорта у четы президента РТ нет, хотя супруга владеет машиноместом, а также двумя парковочными местами в ОАЭ.

По итогам 2016 года чета Миннихановых обогнала по доходам всех чиновников РТ (супруга задекларировала 2,3 млрд руб., в том числе 2,2 млрд от продажи доли в ООО). А сейчас в лидерах семья главы Тетюшского района Рамиса Сафиуллова. Здесь львиную долю дохода (211,2 млн руб.) обеспечила супруга (206 млн), владеющая 12 нежилыми зданиями, 10 земельными участками и сельхозтехникой.

Совсем нет собственности у министра по делам ГО и ЧС РТ Рафиса Хабибуллина . Квартира, дом, участок у него только в пользовании. Зато семья министра экономики РТ Фарида Абдулганиева помимо участка, квартиры и дома владеет пятью нежилыми помещениями. Самые мобильные министры — глава минстроя Ирек Файзуллин , у которого есть микросамолёт А-20, глава минтранса Л. Сафин, ездящий на ГАЗ-21 и снегоходе Bombardier, а также глава госкомитета по туризму Сергей Иванов , передвигающийся на Infiniti и лодке Brig.