Прекрасная доля. Кто из чиновников Татарстана самый богатый? 

У кого сколько?
Доход президента РТ в 18 раз меньше заработка его супруги бизнес-леди Гульсины Миннихановой. Глава РТ задекларировал 7,8 млн руб. (в 2016 г. было 7,5 млн руб.), а его супруга — 137, 4 млн руб. У президента РТ нет ни недвижимости, ни транспорта, супруга — хозяйка жилого и гостевого домов, двух земельных участков, двух квартир. Одна из них в Объединённых Арабских Эмиратах получена по наследству. Транспорта у четы президента РТ нет, хотя супруга владеет машиноместом, а также двумя парковочными местами в ОАЭ.
По итогам 2016 года чета Миннихановых обогнала по доходам всех чиновников РТ (супруга задекларировала 2,3 млрд руб., в том числе 2,2 млрд от продажи доли в ООО). А сейчас в лидерах семья главы Тетюшского района Рамиса Сафиуллова. Здесь львиную долю дохода (211,2 млн руб.) обеспечила супруга (206 млн), владеющая 12 нежилыми зданиями, 10 земельными участками и сельхозтехникой.
Семья мэра Казани Ильсура Метшина заработала 94,3 млн Из них 4,3 млн — доход мэра, 90 млн — его половины. На 4-м месте глава Буинского района Марат Зяббаров, заработавший на пару с супругой 56 млн Замыкает «золотую пятёрку» семья главы Нижнекамского района с 28,6 млн руб. дохода. Однако вклад Айдара Метшина в семейную копилку — лишь 2,4 млн В правительстве РТ самая обеспеченная глава госкомитета по закупкам Ольга Редько. Её семья заработала 21,7 млн, 18,8 млн из них обеспечил её супруг, не сотрудник кабмина. Больше 10 млн рублей за год заработали вице-премьер Лейла Фазлеева, семьи вице-премьеров Василя Шайхразиева, Рафиса Бурганова, министра лесного хозяйства Равиля Кузюрова, а также экс-министра образования, ныне главы исполкома Актанышского района Энгеля Фаттахова. При этом семейный достаток Бурганова обеспечен в основном стараниями его жены. Как и семей министра экономики Фарида Абдулганиева (5,2 из 8,6 млн), министра транспорта Ленара Сафина (5,2 из 8,7 млн). Премьер-министр РТ Алексей Песошин и его супруга задекларировали 6,6 млн Среди работников прокуратуры и следственного управления лидируют замруководителя СУ СК РФ по РТ Руслан Залялиев с 35,8 млн дохода, из которых 31,7 — заслуга супруги. Руководитель СУ СК РФ по РТ Павел Николаев задекларировал 2,7 млн руб. Самый обеспеченный прокурор в РТ — представитель Елабужского района Рустем Шарафутдинов, точнее — его семья. 6 млн из 7,4 млн заработала жена. Доход семьи прокурора РТ Илдуса Нафикова — 5,5 млн Скромные и мобильные
Совсем нет собственности у министра по делам ГО и ЧС РТ Рафиса Хабибуллина. Квартира, дом, участок у него только в пользовании. Зато семья министра экономики РТ Фарида Абдулганиева помимо участка, квартиры и дома владеет пятью нежилыми помещениями. Самые мобильные министры — глава минстроя Ирек Файзуллин, у которого есть микросамолёт А-20, глава минтранса Л. Сафин, ездящий на ГАЗ-21 и снегоходе Bombardier, а также глава госкомитета по туризму Сергей Иванов, передвигающийся на Infiniti и лодке Brig.
Отказались раскрыть доходы — не подали декларации 18 депутатов сельских поселений — из Нижнекамского, Муслюмовского и Тетюшского районов. «Семь из них уже покинули свои посты, ещё 11 вскоре сделают это», — сообщила представитель Казанского кремля Лилия Галимова. По данным «АиФ-Казань», эти депутаты трудились не на постоянной основе. Однако причины их скрытности будут выяснять. Кто самый богатый среди депутатов Госсовета, читайте здесь.