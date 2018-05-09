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Россиянин потратил 20 тысяч рублей на аренду несуществующего коттеджа в Ялте
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Россиянин потратил 20 тысяч рублей на аренду несуществующего коттеджа в Ялте 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
31-летний житель Кирова решил заранее забронировать коттедж для летнего отдыха в Ялте. Чтобы гарантировать бронирование, он перевел автору понравившегося объявления залог, после чего тот перестал выходить на связь. Об этом сообщает региональный портал Newsler.ru.
Мужчина выбрал дом по фото в интернете в апреле 2018 года. Автор объявления потребовал для гарантии брони перевести ему на карту 20 тысяч рублей. После того как арендатор выполнил просбу, хозяин несуществующего коттеджа перестал выходить на связь.
УМВД России по Кировской области проводятся оперативно-технические мероприятия по факту обмана, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Продажа или аренда несуществующего жилья по фотографиям в интернете относится к распространенным сценарием мошенничеств с недвижимостью. Например, в апреле 2018 года был осужден житель Волгоградской области, который обманул 16 человек, предлагая им купить элитные апартаменты. Мошенник размещал в сети фото несуществующей недвижимости и убеждал интересующихся внести ему предоплату. После получения денег мужчина переставал выходить на связь.
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