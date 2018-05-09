Россиянин потратил 20 тысяч рублей на аренду несуществующего коттеджа в Ялте

31-летний житель Кирова решил заранее забронировать коттедж для летнего отдыха в Ялте. Чтобы гарантировать бронирование, он перевел автору понравившегося объявления залог, после чего тот перестал выходить на связь. Об этом сообщает региональный портал Newsler.ru.

Мужчина выбрал дом по фото в интернете в апреле 2018 года. Автор объявления потребовал для гарантии брони перевести ему на карту 20 тысяч рублей. После того как арендатор выполнил просбу, хозяин несуществующего коттеджа перестал выходить на связь.

УМВД России по Кировской области проводятся оперативно-технические мероприятия по факту обмана, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.