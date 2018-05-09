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Часть чиновников Смольного отчиталась за 2017 год
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Часть чиновников Смольного отчиталась за 2017 год 

АиФ Санкт-Петербург 53 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
8 мая на сайте правительства Петербурга появились декларации о доходах трех комитетов правительства Петербурга: комитета государственного финансового контроля, по информатизации и связи и по межнациональным отношениям, сообщает «Фонтанка».
Самым богатым оказался ответственный за миграционную политику Олег Махно, он задекларировал 4,6 миллиона рублей, дом, участок и квартиру.
Глава комитета государственного финансового контроля Александр Жуков указал доход в 4 миллиона, два участка и жилой дом.
Всего два миллиона, согласно документам, заработал председатель Комитета по информатизации и связи Денис Чамара.
Некоторые подчиненные богаче своих руководителей, например, 6,6 миллионов рублей за 2017 заработал начальник отдела рассмотрения жалоб и внеплановых проверок в сфере закупок комитета финансового контроля Александр Гомонов.
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