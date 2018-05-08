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Чистая прибыль бразильской Petrobras в I квартале выросла в 1,6 раза — до $2 млрд
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Чистая прибыль бразильской Petrobras в I квартале выросла в 1,6 раза — до $2 млрд 

Прайм 27 минут назад
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МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras по итогам первого квартала 2018 года получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров компании, в размере 6,961 миллиарда реалов (1,97 миллиарда долларов), увеличив ее в 1,56 раза в годовом выражении, сообщила компания.
Разводненная прибыль на акцию за первые три месяца составила 0,53 реала (0,15 доллара) против показателя прошлого года в 0,34 реала (0,1 доллара). Выручка от продаж за квартал достигла 74,461 миллиарда реалов (21,1 миллиарда долларов), что на 9% больше год к году. Чистый долг компании снизился на 4% к предыдущему кварталу, до 270,712 миллиарда реалов (76,7 миллиарда долларов).
Улучшение показателя компания объясняет ростом стоимости нефти марки Brent — за период средняя цена составила 66,76 доллара против 53,78 доллара годом ранее. Поддержало финансовые показатели и снижение общих и административных затрат. Добыча нефти при этом сократилась до 1,768 миллиона баррелей нефти в день.
Показатель EBITDA вырос на 2%, до 25,669 миллиарда реалов (почти 7,2 миллиарда долларов). Компания получила 3,223 миллиарда реалов (около 900 миллионов долларов) от продажи активов Лапа, Иара и Каркара.
Petrobras — энергетическая компания, работающая по большей части в Бразилии. Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе крупномасштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами. В 2015–2016 годах Petrobras получила от продажи активов 13,6 миллиарда долларов, а план на 2017-2018 годы был увеличен до 21 миллиарда долларов.
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