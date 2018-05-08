Власти Удмуртии в 2018 году обеспечат жильем 16 вдов ветеранов

ИЖЕВСК , 8 мая. / ТАСС /. Власти Удмуртии в 2018 году обеспечат жильем ветерана Великой Отечественной войны, который встал на учет в этом году, а также 15 вдов ветеранов. Об этом во вторник сообщает пресс-служба министерства строительства , ЖКХ и энергетики Удмуртии.

"В преддверии Дня Победы свидетельство о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилья будет вручено Марии Егоровне Фроловой , жительнице села Дебёсы, ветерану Великой Отечественной войны, с июня 1942 года по май 1945 года сражавшейся с врагом на 1-м, 2-м, 4-м Украинских фронтах, майора в отставке", — сообщили в министерстве, уточнив, что ветеран встал на учет в этом году.

По словам министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба, в 2018 году в республике за счет средств, поступивших из федерального бюджета в размере 21 млн 664 тыс. рублей, удастся решить проблему 16 человек.

По данным министерства, всего в очереди на улучшение жилищных условий в Удмуртии 40 человек, из которых 39 — вдовы ветеранов.