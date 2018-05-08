Эксперты оценили перспективы исполнения «майского указа» Владимира Путина 

Бедность — за порогОдна из целей указа — снижение уровня бедности в два раза. Под ним официальная статистика понимает долю населения с доходом ниже прожиточного минимума, в прошлом году она превышала 13 процентов. Задача сводится, по сути, к повышению реальных доходов в целом, их более равномерному распределению между социальными группами и сглаживанию региональных различий. Правительство уже предприняло ряд шагов к этому. Так, МРОТ с 1 мая уравняли с прожиточным минимумом годичной давности. «Это должно существенно снизить уровень бедности среди работающих, служащий индикатором достойного труда в методологии Международной организации труда», — говорит заместитель руководителя АЦ Глеб Покатович. По данным выборочного обследования Росстата за апрель 2017 года, в стране было 7,3 процента работающих бедных. Минтруду вместе с другими ведомствами поручено завершить подготовку проекта закона об учете данных о трудовой деятельности работников в электронном виде. Электронные трудовые книжки облегчат оформление пенсий и документов при переходе с одного на другое место работы и помогут решить задачи формализации занятости при обеспечении гибкости рынка труда, отмечает Покатович. Формализация занятости — это, в свою очередь, одно из важнейших условий, позволяющих решить задачу устойчивого роста денежных доходов и снижения бедности. За последние 15 лет ВВП России и производительность труда выросли в 1,6 раза, а коэффициент Джини (показывает степень неравенства различных вариантов распределения доходов, шкала — от нуля до единицы) после длительного периода роста с его максимумом 0,422 в 2007 году начал снижаться и достиг 0,412 в 2017 году. Ставка на жильеДоступная ипотека останется главным инструментом решения жилищных проблем. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в марте уже опустилась до рекордных 9,64 процента, платежная дисциплина заемщиков на высоте, — иными словами, рыночные тенденции играют на руку планам правительства. Указ развивает тему уже начатой реформы механизмов финансирования жилищного строительстваСохранение инфляции вблизи исторических минимумов, даже несмотря на волатильность курса рубля, позволит ЦБ продолжить снижение ключевой ставки, которое в среднесрочной перспективе обеспечит достижение целевого уровня и по средним ставкам по ипотеке. Кроме того, уровень зарплат в 2017 году вырос на 7,2 процента, тогда как средние цены на первичном рынке жилья повысились лишь на процент, что также будет способствовать улучшению жилищных условий семей, говорит Покатович. Указ развивает тему уже начатой реформы механизмов финансирования жилищного строительства. Ранее правительство утвердило «дорожную карту» по замещению долевого строительства банковским кредитованием и использованию счетов эскроу для временного хранения денег и выплаты их застройщику только после выполнения им своих обязательств. Переход на новую схему должен начаться 1 июля 2018 года и завершиться к концу 2020 года, с ним сопряжен риск возможного роста цен на жилье из-за дополнительных процентных расходов застройщиков, отмечает Покатович. Правительству предстоит решить, как купировать этот риск, не отказавшись от повышенной защиты покупателей жилья. Указ ставит задачу увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год к 2024 году. Это позволит достичь цели по улучшению жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно. Для этого среднегодовой темп роста ввода жилья в 2018-2024 годах должен составить не менее 7,3 процента, подсчитал эксперт. В I квартале 2018 года ввод жилья вырос на 20 процентов в годовом выражении благодаря ускоренному росту ввода индивидуального жилья (72,5 процента). На рынке многоквартирного жилья фактором поддержки спроса выступит дешевая ипотека, заключает эксперт. Кто заплатит за дорогиПриоритетный проект «безопасные и качественные дороги», реализуемый с прошлого года, исходя из указа, расширится. Он был направлен на ремонт дорог в агломерациях, а теперь включает региональную дорожную сеть. Фронт работ вырастет в девять раз, при этом прежние цели (85 процентов дорог в нормативном состоянии) не снимаются. "Это потребует от правительства существенных усилий — как финансовых, так и организационных, — говорит эксперт Управления госпрограмм и бюджетирования АЦ Алексей Сафронов. — В указе отмечены способы мобилизации средств на ремонт дорог (использование государственно-частного партнерства, передача средств от акцизов на горюче-смазочные материалы в распоряжение бюджетов субъектов РФ, улучшение контроля за дорожными фондами) и увеличения долговечности уже отремонтированных. Можно ожидать расширения системы «Платон» и ужесточения наказаний за перевозки с нарушением весовых норм". Второе направление — комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который правительство должно утвердить до 1 октября. Он обеспечит развитие международных транспортных коридоров и повысит экономическую связность страны. Это позволит больше участвовать в транзите грузов между Китаем и Европой и ликвидировать инфраструктурные ограничения для экспорта, говорит Сафронов. Все перспективные населенные пункты соединят с административными центрами субъектов РФ дорогами, не ограничивающими их транспортную доступность, а сами центры соединят между собой скоростным железнодорожным и прямым авиасообщением. Развитие магистральной инфраструктуры — цель еще более амбициозная, чем расширенный вариант проекта «безопасные и качественные дороги», подчеркивает Сафронов. Для ее достижения потребуются совместные усилия федеральных и региональных властей и частных инвесторов. «Конкретные формы этого соучастия еще предстоит определить, но можно прогнозировать, что реализовываться оно будет в рамках обновленной госпрограммы „Развитие транспортной системы РФ“, — заключает эксперт. На цифрахСквозная тема указа — внедрение цифровых технологий. По каждому из базовых направлений этой сферы (нормативное регулирование, кадры и образование, исследования и разработки, инфраструктура и безопасность) есть план в рамках программы „Цифровая экономика“. Она будет дополнена направлениями, которые обозначены в указе. Так, он требует внедрения гражданского оборота на базе цифровых технологий. Заместитель руководителя АЦ Евгений Кисляков поясняет, что на практике будут развивать идентификацию (опознание кого-либо или чего-либо) и аутентификацию (проверку подлинности) во всех возможных видах, в том числе с помощью „мобильной“ или „облачной“ электронной подписи, а также с использованием разных идентификаторов, например, номера телефона и водительских прав. КомментарийВиктор Ивантер, академик РАН, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования:— Почти все принципиальные цели (главная — поднять доходы населения в полтора раза) уже были названы в Послании президента Федеральному Собранию. Указ создает операционную систему для их достижения, ставит конкретные задачи правительству и закрепляет контрольные показатели. Конечно, эти цифры — некоторое упрощение, реальная жизнь намного богаче и сложнее, но если показателей будет больше (150-200), то отследить их просто невозможно. Ключевое решение в указе — подготовка и корректировка в течение пяти месяцев 12 национальных проектов (программ). Это означает окончательный переход к проектному государственному управлению. По нашим оценкам, через национальные проекты будет администрироваться значительная часть бюджетных расходов, то есть практически все, что не касается „рутинных“ процессов — выплат пенсий, пособий, зарплат, а также обеспечения обороны и безопасности. Часть этих документов фактически уже принята и исполняется. Теперь самое главное — в каком виде примут новые и изменят действующие проекты. Их ведь легко превратить в набор красивых лозунгов. Национальные проекты — это прежде всего информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит свои ресурсы и, следовательно, какие условия будет создавать для частной инициативы. Госслужащие из своих кабинетов не в силах, скажем, добиться повышения производительности труда по экономике ежегодно на пять процентов, но они могут способствовать созданию условий, чтобы этой проблемой занимался бизнес, чтобы работники не болели, повышали квалификацию и так далее. Примечательно, что в перечне национальных проектов отсутствует государственное управление. Это означает, что глобальной попытки построить из государственного аппарата некий теоретический идеал (и тем самым парализовать его работу как минимум на год) не будет, изменения предстоят точечные и по вполне прагматичным основаниям. Скажу подробнее о трех пунктах указа. Впервые в качестве конкретного ориентира в указе используется ожидаемая продолжительность не просто жизни, а здоровой жизни: предполагается ее увеличение до 67 лет. Именно этот показатель, а не финансовый дефицит пенсионной системы является определяющим для пересмотра возраста выхода на пенсию. Если цель будет достигнута, а рынок труда станет нуждаться в пожилых людях, никаких проблем с повышением пенсионного возраста не будет. Исключительно важный пункт — подготовка к 1 октября плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Он должен решить проблему связности территорий колоссальной страны. Понятия „далеко“ и „близко“ определяются не километрами, а скоростью передвижения. План должен включать создание не только магистрального, но и регионального скоростного транспорта, потому что сейчас от Калининграда до Магадана можно добраться быстрее и дешевле, чем от иного районного города до ближайшего областного центра. От содержания национального проекта по развитию науки зависит, слезем ли мы с импортной технологической иглы. Здесь ключевая проблема — слабая востребованность обществом результатов как фундаментальных, так и прикладных работ российских научных организаций. Если она будет решена, то все остальные трудности вполне преодолимы. Подготовил Игорь Зубков