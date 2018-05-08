В Прикамье прокуратура помогла жертве политических репрессий добиться жилья

Прокуратура Карагайского района помогла местной жительнице получить положенное ей жильё. Пенсионерка обратилась в ведомство с заявлением о нарушении жилищных прав.

В 2013 году жильё женщины признали непригодным для проживания. На учёт в администрацию её внесли в списке реабилитированных жертв политических репрессий, имеющих право на предоставление единовременной субсидии на приобретение (строительство) жилья за счёт средств бюджета Пермского края

«Поскольку единовременная субсидия так и не была предоставлена заявительнице, прокурор Карагайского района обратился в суд с исковым заявлением в защиту жилищных прав гражданки с требованием о возложении на правительство Пермского края обязанности предоставить субсидию на приобретение (строительство) жилого помещения за счёт средств бюджета Пермского края», — пояснили в прокуратуре Пермского края.

Суд поддержал требование прокуратуры . По его решению краевые власти выдали женщине 1,4 млн рублей на покупку жилья.