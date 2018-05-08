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Суд подтвердил взыскание с «Веград Инжиниринг» в пользу Нижегородского водоканала
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Суд подтвердил взыскание с «Веград Инжиниринг» в пользу Нижегородского водоканала 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Первый арбитражный апелляционный суд во вторник оставил без изменения решение арбитражного суда Нижегородской области о взыскании в пользу ОАО «Нижегородский водоканал» (100% принадлежат муниципалитету) 200,466 млн рублей неосновательного обогащения с ООО «Веград Инжиниринг» (г. Москва), говорится в материалах картотеки арбитражных дел.
Речь идет о споре в связи со строительством станции ультрафиолетового обеззараживания (УФО) на нижегородской станции аэрации. ООО «Веград Инжиниринг» должно было построить станцию УФО до 30 ноября 2016 года, цена договора составила 810 млн рублей (с НДС). Подрядчик получил авансом более 600 млн рублей, но на объект не вышел, хотя оборудование с московского завода-изготовителя «ЛИТ» было поставлено еще 1 августа 2016 года.
Напомним, что оспариваемым решением нижегородский арбитраж также решил истребовать у «Веград Инжиниринг» технологическое оборудование, приобретенное компанией в рамках исполнения договора подряда, и 12,26 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.
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