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Верещагин перешел в «Магнитку» за 70 миллионов рублей
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Верещагин перешел в «Магнитку» за 70 миллионов рублей 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Как стало известно «СЭ», магнитогорский «Металлург» заплатил за права на защитника «Сибири» Ивана Верещагина 70 миллионов рублей. Напомним, что воспитанник «Витязя» провел в новосибирском клубе четыре последних сезона.
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