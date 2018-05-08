Дороги в деревне Варварино отремонтируют

Фото: Администрация поселения Краснопахорское

В Краснопахорском продолжаются работы по ремонту на объектах дорожного хозяйства, в деревне Варварино. Об этом 8 мая сообщили в администрации поселения.

— У нас сейчас идет активное строительство. Объекты дорожного хозяйства на территории деревни Варварино будут отремонтированы в полном объеме. Мы уже выполнили работы на территории двух трасс. Сейчас строительство ведется на третьем объекте, — поделился главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и развития территории местной администрации Виктор Ефименко.

Завершить и сдать в эксплуатацию дороги планируется в конце мая-начале июня.

Компании-подрядчику предстоит заасфальтировать более 11 с половиной тысяч квадратных метров дорожного полотна, обустроить съезды и обочины.