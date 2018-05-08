Застройщики: если бюджет Ростова готов, то реновация может развиваться

«Жизнь нас к этому подводит и мы готовы идти на реновацию в случае с некоторыми домами», — заявлял в прошлом году градоначальник Виталий Кушнарев

Александр Бояринов. «В Ростове реновация, если и будет, то, конечно, не такого масштаба как в Москве . Есть здания, которые нужно снести. Реновация нужна в рамках агломерации. Исторический центр города — это самая большая проблема на сегодняшний день. Многие дома в запущенном состоянии, это те строения, которые в свое время составляли капитальный фонд конца 19 начала — 20 века. Это проблема меньше звучала в Москве, а для Ростова вопрос ветхих домов в историческом центре стоит на первом месте», — рассказал «ФедералПресс» бывший главный архитектор Ростовской области

Застройщики тоже признают необходимость сноса ветхого жилья: «Если бюджет готов, то этот проект может развиваться. Конечно, есть в городе территории, где малоэтажное жилье. Не думаю, что в Ростове мы в скором времени дойдем до пятиэтажек, но решение проблем двухэтажных и трехэтажных строений вполне возможно», — сказал гендиректор строительного концерна ЮИТ «Дон» Андрей Шумеев

При этом Шумеев отметил, что у власти могут возникнуть проблемы с выселением людей, многие не захотят переезжать.

Из всего жилищного фонда Ростова (а это 9956 жилых домов) 63% имеют износ свыше 60% и построены до 1960 года. При этом 63% домов имеют высоту 1-2 этажа. Они и должны стать объектом возможной реновации.