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Застройщики: если бюджет Ростова готов, то реновация может развиваться
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Застройщики: если бюджет Ростова готов, то реновация может развиваться 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Жизнь нас к этому подводит и мы готовы идти на реновацию в случае с некоторыми домами», — заявлял в прошлом году градоначальник Виталий Кушнарев.
«В Ростове реновация, если и будет, то, конечно, не такого масштаба как в Москве. Есть здания, которые нужно снести. Реновация нужна в рамках агломерации. Исторический центр города — это самая большая проблема на сегодняшний день. Многие дома в запущенном состоянии, это те строения, которые в свое время составляли капитальный фонд конца 19 начала — 20 века. Это проблема меньше звучала в Москве, а для Ростова вопрос ветхих домов в историческом центре стоит на первом месте», — рассказал «ФедералПресс» бывший главный архитектор Ростовской области Александр Бояринов.
Застройщики тоже признают необходимость сноса ветхого жилья: «Если бюджет готов, то этот проект может развиваться. Конечно, есть в городе территории, где малоэтажное жилье. Не думаю, что в Ростове мы в скором времени дойдем до пятиэтажек, но решение проблем двухэтажных и трехэтажных строений вполне возможно», — сказал гендиректор строительного концерна ЮИТ «Дон» Андрей Шумеев.
При этом Шумеев отметил, что у власти могут возникнуть проблемы с выселением людей, многие не захотят переезжать.
Из всего жилищного фонда Ростова (а это 9956 жилых домов) 63% имеют износ свыше 60% и построены до 1960 года. При этом 63% домов имеют высоту 1-2 этажа. Они и должны стать объектом возможной реновации.
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