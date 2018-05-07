Новый майский Указ содержит задачу отказа от долевого строительства к 2024 году 

Владимир Путин 7 мая сразу после инаугурации подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» На сайте Президента России опубликован Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Указ определил 9 национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года. Одной из таких целей провозглашено «улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно». Впервые о необходимости достижения этого показателя Президент заявил 1 марта в своем послании Федеральному собранию. До 1 октября 2018 г. правительство должно представить национальные проекты (программы) по 12 направлениям, среди которых к строительной сфере напрямую имеет отношение направление «жильё и городская среда». Указанные проекты будут рассмотрены на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Указом определен ряд показателей для национального проекта в сфере жилья и городской среды к 2024 году: • ставка по ипотеке — менее 8%; • объём жилищного строительства — не менее чем 120 млн квадратных метров в год; • повышение индекса качества городской среды на 30 процентов; • сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза; • доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды — 30 процентов. К 2024 году должно быть завершено совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе посредством поэтапного перехода от привлечения денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим формам финансирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и снижение рисков для них. Кроме конкретных цифр и поручений, Указ содержит более размытые формулировки, определяющие вектор развития строительной отрасли: • модернизация строительной отрасли; • повышение качества индустриального жилищного строительства; • установление ограничений на использование устаревших технологий; • стимулирование внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве; • совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья; • снижение административной нагрузки на застройщиков; • совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства; • обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства; • сохранение и развития зелёного фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение; • создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населённых пунктов с учётом индекса качества городской среды; • создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.