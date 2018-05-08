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Регионы ЦФО за первые три месяца 2018 года решили проблемы 4% долгостроев
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Регионы ЦФО за первые три месяца 2018 года решили проблемы 4% долгостроев 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Регионы Центрального федерального округа в I квартале 2018 года сняли с учета семь проблемных объектов долевого строительства. Об этом говорится в сообщении Минстроя России по итогам совещания о предварительных итогах анализа региональных планов-графиков субъектов ЦФО и Дальневосточного федерального округа (ДФО) по решению проблем дольщиков, включенных в реестр пострадавших граждан.
По состоянию на 1 января 2018 года в ЦФО статус проблемных имели 167 объектов долевого строительства, уточнили в министерстве в ответ на запрос ТАСС.
Также в ходе совещания были затронута ситуация в ДФО, где из перечня по итогам 1 квартала 2018 года исключено девять из 50 проблемных объектов долевого строительства, все они были введены в эксплуатацию.
Одновременно Минстрой назвал регионы Дальнего Востока и Центра России, где нет обманутых дольщиков. «Хочу отметить из центральных регионов Курскую область, а из дальневосточных — Магаданскую и Сахалинскую области, Еврейскую автономную область. В этих субъектах нет проблемных объектов и людей, включенных в реестр пострадавших граждан», — приводятся в сообщении слова замминистра Никиты Стасишина.
По данным Минстроя, на начало 2018 года списки в регионах включали 836 проблемных объектов, своего жилья ожидают свыше 30 тыс. человек в 69 регионах страны. Минстой России на основе данных от регионов планировал, что в течение 2018 года будут достроены 360 проблемных объектов, ранее сообщал ТАСС.
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