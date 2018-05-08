Регионы ЦФО за первые три месяца 2018 года решили проблемы 4% долгостроев

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Регионы Центрального федерального округа в I квартале 2018 года сняли с учета семь проблемных объектов долевого строительства. Об этом говорится в сообщении Минстроя России по итогам совещания о предварительных итогах анализа региональных планов-графиков субъектов ЦФО и Дальневосточного федерального округа (ДФО) по решению проблем дольщиков, включенных в реестр пострадавших граждан.

По состоянию на 1 января 2018 года в ЦФО статус проблемных имели 167 объектов долевого строительства, уточнили в министерстве в ответ на запрос ТАСС.

Также в ходе совещания были затронута ситуация в ДФО, где из перечня по итогам 1 квартала 2018 года исключено девять из 50 проблемных объектов долевого строительства, все они были введены в эксплуатацию.

По данным Минстроя, на начало 2018 года списки в регионах включали 836 проблемных объектов, своего жилья ожидают свыше 30 тыс. человек в 69 регионах страны. Минстой России на основе данных от регионов планировал, что в течение 2018 года будут достроены 360 проблемных объектов, ранее сообщал ТАСС.