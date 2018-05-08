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В Петербурге строительная компания выиграла суд у ЗакСа
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В Петербурге строительная компания выиграла суд у ЗакСа 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге застройщик выиграл у Законодательного собрания города суд по вопросу изменений в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Строительная компания «Цветение сливы» вложила в проект возведения дома на Петроградской стороне уже 930 миллионов рублей, когда территорию перевели в статус ЗНОП.
Представители ЗакСа отметили, что строить дома на указанном участке нельзя, однако суд принял сторону застройщика и объявил поправки в закон недействительными.
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