В Петербурге строительная компания выиграла суд у ЗакСа

Петербурге застройщик выиграл у Законодательного собрания города суд по вопросу изменений в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Строительная компания «Цветение сливы» вложила в проект возведения дома на Петроградской стороне уже 930 миллионов рублей, когда территорию перевели в статус ЗНОП.

Представители ЗакСа отметили, что строить дома на указанном участке нельзя, однако суд принял сторону застройщика и объявил поправки в закон недействительными.