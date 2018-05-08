Ещё
СК «Полис Групп» — лидер по вводу жилья в Ленобласти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК «Полис Групп» — лидер по вводу жилья в Ленобласти 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Компания «Полис Групп» вышла на первое место рейтинга портала ЕРЗ по вводу жилья в Ленобласти.
С начала года застройщик сдал в эксплуатацию уже 90 304 кв. м. В аналогичном рейтинге по России компания занимает четвертое место.
Напомним, в 2018 году «Полис Групп» ввела в эксплуатацию 2 объекта. Дом №7 в составе жилого комплекса «Вернисаж»: 3 корпуса высотой от 19 до 20 этажей общей площадью 24 696 кв. м, а также состоящий из 5 корпусов дом № 6 в составе ЖК «Краски лета» у метро Девяткино. Общая площадь объекта составила 65 607 кв. м.
Новости по теме:
Началось заселение в ЖК «Краски лета» дом №6  Сдан дом №6 ЖК «Краски лета» от СК «Полис Групп»
АСН-Инфо: последние новости
Группа «Эталон» начинает продажи квартир в ЖК «Галактика Премиум» Дрозденко: Указ Президента – это уже не программа «скорой помощи», а комплексный план развития ЖК «Воронцов» в шаге от старта достройки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»387
Медведев избран премьером404
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото181
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко467
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян8
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение