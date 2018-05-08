СК «Полис Групп» — лидер по вводу жилья в Ленобласти

Компания «Полис Групп» вышла на первое место рейтинга портала ЕРЗ по вводу жилья в Ленобласти

С начала года застройщик сдал в эксплуатацию уже 90 304 кв. м. В аналогичном рейтинге по России компания занимает четвертое место.

Напомним, в 2018 году «Полис Групп» ввела в эксплуатацию 2 объекта. Дом №7 в составе жилого комплекса «Вернисаж»: 3 корпуса высотой от 19 до 20 этажей общей площадью 24 696 кв. м, а также состоящий из 5 корпусов дом № 6 в составе ЖК «Краски лета» у метро Девяткино. Общая площадь объекта составила 65 607 кв. м.

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