Ректор УрГЮУ в прошлом году заработал 8,5 миллиона рублей 

Доходы ректора УрГЮУ Владимира Бублика сократились по сравнению с позапрошлым годом, следует из документа. В 2017 году руководитель вуза заработал чуть больше 8,5 миллионов, тогда как в 2016 — без малого десять миллионов. Недвижимость Бублика осталась прежней: два земельных участка, дача, две квартиры и два машино-места в России, а также участок и дом в Турции. Еще один земельный участок находится у него в пользовании. У Бублика по-прежнему два несовершеннолетних ребенка, одному из которых принадлежит доля в квартире. Не изменилась и машина ректора: он ездит на внедорожнике «Фольксваген Туарег» 2015 года выпуска.
«ФедералПресс» напоминает, что другие уральские ректоры тоже стали меньше зарабатывать. Так, руководитель УрГЭУ Яков Силин потерял в доходах полмиллиона, а ректор УрГПУ Алевтина Симонова — более миллиона.
Фото с сайта УрГЮУ