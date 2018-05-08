Ещё
Ректор УрГЮУ в прошлом году заработал 8,5 миллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ректор УрГЮУ в прошлом году заработал 8,5 миллиона рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Доходы ректора УрГЮУ Владимира Бублика сократились по сравнению с позапрошлым годом, следует из документа. В 2017 году руководитель вуза заработал чуть больше 8,5 миллионов, тогда как в 2016 — без малого десять миллионов. Недвижимость Бублика осталась прежней: два земельных участка, дача, две квартиры и два машино-места в России, а также участок и дом в Турции. Еще один земельный участок находится у него в пользовании. У Бублика по-прежнему два несовершеннолетних ребенка, одному из которых принадлежит доля в квартире. Не изменилась и машина ректора: он ездит на внедорожнике «Фольксваген Туарег» 2015 года выпуска.
«ФедералПресс» напоминает, что другие уральские ректоры тоже стали меньше зарабатывать. Так, руководитель УрГЭУ Яков Силин потерял в доходах полмиллиона, а ректор УрГПУ Алевтина Симонова — более миллиона.
Фото с сайта УрГЮУ
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Масштаб кризиса в строительной отрасли Краснодара властям и обществу еще предстоит осознать» Неотгулянные отпуска Валерия Радаева оценили в 2,4 миллиона рублей С Центрального стадиона в Екатеринбурге требуют 350 млн рублей за нарушение сроков строительства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»387
Медведев избран премьером404
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото181
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко467
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян8
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение