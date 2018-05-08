Чиновник рассказал, когда в Москве появятся «умные» водосчётчики

Артём Ермолаев. В течение ближайших 3-5 лет стандартные водосчётчики в московских квартирах будут заменены на новые устройства, передающие показания в онлайн-режиме, заявил в эфире Радио « Комсомольская правда » глава Департамента информационных технологий Москвы

«Такие приборы будут сразу отправлять данные в Единый расчётный центр, где специалисты, в свою очередь, уже готовы перейти на эту схему. Однако одномоментной замены не получится: на процесс потребуется от трёх до пяти лет, поскольку в столице насчитывается четыре с половиной миллиона квартир», — рассказал Ермолаев.

Чиновник добавил, что на данный момент городские власти в тестовом режиме используют аппараты, которые уже в скором времени позволят покрыть Москву беспроводной технологией считывания показаний счётчика.