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Чиновник рассказал, когда в Москве появятся «умные» водосчётчики
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Чиновник рассказал, когда в Москве появятся «умные» водосчётчики 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В течение ближайших 3-5 лет стандартные водосчётчики в московских квартирах будут заменены на новые устройства, передающие показания в онлайн-режиме, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» глава Департамента информационных технологий Москвы Артём Ермолаев.
«Такие приборы будут сразу отправлять данные в Единый расчётный центр, где специалисты, в свою очередь, уже готовы перейти на эту схему. Однако одномоментной замены не получится: на процесс потребуется от трёх до пяти лет, поскольку в столице насчитывается четыре с половиной миллиона квартир», — рассказал Ермолаев.
Чиновник добавил, что на данный момент городские власти в тестовом режиме используют аппараты, которые уже в скором времени позволят покрыть Москву беспроводной технологией считывания показаний счётчика.
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