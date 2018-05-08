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Хорду от Ярославки до Дмитровки могут начать прокладывать в конце текущего года
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Хорду от Ярославки до Дмитровки могут начать прокладывать в конце текущего года 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе начнут строить в конце текущего года или начале следующего. Об этом представителям СМИ рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
— Проект одного из наиболее сложных участков Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе будет готов в декабре этого года. Поэтому ориентировочный срок начала строительства — четвертый квартал 2018 года — первый квартал 2019-го, — пояснил Бочкарев.
В настоящее время прорабатывается возможность строительства этой части магистрали за счет инвесторов. (мю)
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