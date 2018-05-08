Хорду от Ярославки до Дмитровки могут начать прокладывать в конце текущего года

Андрей Бочкарев. Участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе начнут строить в конце текущего года или начале следующего. Об этом представителям СМИ рассказал руководитель Департамента строительства Москвы

— Проект одного из наиболее сложных участков Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе будет готов в декабре этого года. Поэтому ориентировочный срок начала строительства — четвертый квартал 2018 года — первый квартал 2019-го, — пояснил Бочкарев.

В настоящее время прорабатывается возможность строительства этой части магистрали за счет инвесторов. (мю)