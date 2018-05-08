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Частично построенный жилкомплекс в Воронеже узаконили задним числом
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Частично построенный жилкомплекс в Воронеже узаконили задним числом 

Вести Воронеж 28 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Застройщик уже сдал два дома из шести. Мэрия Воронежа утвердила проект планировки квартала, ограниченном улицами Краснознаменная, Чапаева, Гродненская и переулком Люлина. Соответствующее постановление уже подписано, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе горадминистрации во вторник, 8 мая. Это значит, что частично построенный ЖК утвердили задним числом — застройщик (ФК «Аксиома») уже сдал и ввёл в эксплуатацию два 27-этажных дома из шести. Ключи собственники квартир начали получать 1 марта 2018 года. Хотя по закону публичные слушания и утверждение проекта планировки должны предшествовать строительству. ЖК «Высота» занимает 2,6 га из 11,5 га площади квартала. Площадь 1,4 тыс. квартир всех шести домов составит 7,7 тыс. кв. м, расчётная численность населения нового жилфонда 1,9 тыс. человек. На первых двух этажах второго дома комплекса планируется размещение встроенного детского сада на 100 мест. На первых этажах остальных жилых домов предусматривается размещения встроено-пристроенных магазинов и помещений общественного назначения — аптеки, отделения банка и отделения связи, предприятий общественного питания и бытового обслуживания. Кроме того, там планируется создание 1 тыс. парковочных мест на подземных и наземных стоянках. Екатерина Трещикова
Фото с сайта ФК «Аксиома»
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