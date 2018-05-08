Доходы губернатора Севастополя в 2017 году выросли на 400 тысяч рублей

В 2016 году глава города задекларировал 3,9 миллиона рублей, сообщает ForPost.

В собственности Овсянникова по-прежнему остаются ранее задекларированные автомобиль Lexus GX 460 и мотоцикл Yamaha YBR125ESD, а также моторная лодка «Казанка 5M4» 50 л/с. Кроме того, губернатор владеет двумя снегоходами Arctic CATZIXT и BRP Expedition Sport.

Овсянников владеет ранее задекларированным земельным участком площадью 2,4 тысячи квадратных метров и жилым домом площадью 162,2 квадратных метров.

Заработок супруги Овсянникова в 2017 году составил 35,6 тысячи рублей. Она владеет автомобилем Mersedes Benz ML 350 и тремя квартирами площадью 89,9, 83,3 и 83,5 квадратных метров.

Помимо этого, в пользовании семьи Овсянниковых есть квартира площадью 87,6 квадратных метров и жилой дом площадью 501,4 квадратных метров.