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В Перми стартовал масштабный ремонт дорог
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В Перми стартовал масштабный ремонт дорог 

РИА «ФедералПресс» 42 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Подрядные организации вышли на обслуживаемые объекты в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Его финансирование в размере 600 млн рублей идет из федерального бюджета.
Помимо замены покрытия проезжей части будет восстановлены освещение, ограждения, нанесена дорожная разметка, обустроены тротуары. В планах — двадцать объектов площадью свыше 423 тыс. кв. метров на улицах Механошина, Гусарова, Свиязева, Петропавловской, по направлению к Чусовскому водозабору.
В администрации города отметили, что в этом году начнется работа на таких крупных объектах как улица Строителей — площадь Гайдара — улица Стахановская, улица Революции на участке от Центрального рынка до улицы Сибирской. Всего в Перми за год отремонтируют более 1 млн кв. метров дорог. Ниже этого показателя краевая столица не опускалась ни в 2016, ни в 2017 годах.
Фото: gorodperm.ru
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