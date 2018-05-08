В Перми стартовал масштабный ремонт дорог

Подрядные организации вышли на обслуживаемые объекты в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Его финансирование в размере 600 млн рублей идет из федерального бюджета.

Помимо замены покрытия проезжей части будет восстановлены освещение, ограждения, нанесена дорожная разметка, обустроены тротуары. В планах — двадцать объектов площадью свыше 423 тыс. кв. метров на улицах Механошина, Гусарова, Свиязева, Петропавловской, по направлению к Чусовскому водозабору.

В администрации города отметили, что в этом году начнется работа на таких крупных объектах как улица Строителей — площадь Гайдара — улица Стахановская, улица Революции на участке от Центрального рынка до улицы Сибирской. Всего в Перми за год отремонтируют более 1 млн кв. метров дорог. Ниже этого показателя краевая столица не опускалась ни в 2016, ни в 2017 годах.

Фото: gorodperm.ru