Неотгулянные отпуска Валерия Радаева оценили в 2,4 миллиона рублей

Глава региона заработал 5,7 млн рублей — это больше, чем в 2016-м (3,3 млн). Недвижимость в его семье записана на жену — земельный участок в 10 соток с домом на 286,5 квадратных метра. Чиновнику принадлежит также катер Boulton 22 Skiff, выпущенный 10 лет назад.

Валерий Васильевич в течение пяти лет не был в отпуске. Согласно трудовому законодательству в 2017 году в связи с прекращением полномочий (10 сентября Радаев переизбран на второй срок. — Ред.) ему выплачена денежная компенсация за все неиспользованные отпуска за период работы губернатором с 2012 по 2017 годы. Продолжительность ежегодного отпуска главы региона — 60 дней. В прошлом году соответственно выплачена компенсация за 300 дней отпуска, которые не были использованы», — объяснила «ФедералПресс» рост доходов Радаева руководитель его пресс-службы Нина Попова

Среди заместителей Радаева наиболее высокооплачиваемая должность у вице-губернатора Игоря Пивоварова (3,7 млн). Одна квартира у него в собственности, две — в пользовании. Ненамного отстает зампред правительства Василий Разделкин , получивший доход в 3,3 млн с учетом пенсии.