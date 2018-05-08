Ещё
Неотгулянные отпуска Валерия Радаева оценили в 2,4 миллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неотгулянные отпуска Валерия Радаева оценили в 2,4 миллиона рублей 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава региона заработал 5,7 млн рублей — это больше, чем в 2016-м (3,3 млн). Недвижимость в его семье записана на жену — земельный участок в 10 соток с домом на 286,5 квадратных метра. Чиновнику принадлежит также катер Boulton 22 Skiff, выпущенный 10 лет назад.
«Валерий Васильевич в течение пяти лет не был в отпуске. Согласно трудовому законодательству в 2017 году в связи с прекращением полномочий (10 сентября Радаев переизбран на второй срок. — Ред.) ему выплачена денежная компенсация за все неиспользованные отпуска за период работы губернатором с 2012 по 2017 годы. Продолжительность ежегодного отпуска главы региона — 60 дней. В прошлом году соответственно выплачена компенсация за 300 дней отпуска, которые не были использованы», — объяснила «ФедералПресс» рост доходов Радаева руководитель его пресс-службы Нина Попова.
Среди заместителей Радаева наиболее высокооплачиваемая должность у вице-губернатора Игоря Пивоварова (3,7 млн). Одна квартира у него в собственности, две — в пользовании. Ненамного отстает зампред правительства Василий Разделкин, получивший доход в 3,3 млн с учетом пенсии.
Зампред Валентина Гречушкина оказалась единственной из высших чинов областного правительства, кто задекларировал сделку с недвижимостью — она приобрела 8 соток земли и дом на 196,8 квадратных метра.
Фото пресс-службы губернатора Саратовской области
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Масштаб кризиса в строительной отрасли Краснодара властям и обществу еще предстоит осознать» За первый квартал 2018 года ввод жилья в Краснодаре упал в 1,5 раза В Cургутском районе разработали механизм привлечения бизнеса к строительству соцобъектов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко346
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»109
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото69
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина429
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится414
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение