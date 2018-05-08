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Приют для животных появился в одной из квартир в Балашихе
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Приют для животных появился в одной из квартир в Балашихе 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
Любовь к животным стала причиной конфликта между жителями дома в Балашихе. Одна из жительниц организовала приют бездомных кошек и собак прямо в квартире.
На 40 квадратных метрах — шесть собак и вдвое больше кошек. Соседи уже пытались вразумить заводчицу, квартира — не место для приюта, но все претензии хозяйка игнорирует. «С ней был неоднократный разговор. Она очень агрессивная женщина. Отвечает, мол, у меня собаки ухоженные, я за ними слежу. У нас здесь не воняет», — рассказывает местная жительница Анастасия Мастюгова.
Сама хозяйка никаких неудобств не испытывает. Говорит, настолько любит четвероногих, что уже привыкла к запаху, лаю и шерсти. Животных выгуливает регулярно, за питомцами убирает.
Когда попытки переговоров с собачницей не увенчались успехом, соседи обратились в полицию, но оказалось, что женщина закон не нарушает. Правил, которые бы регламентировали содержание животных в квартирах, просто не существует. Зато существует жилищный кодекс, по которому систематический шум и неприятный запах являются нарушениями.
Житель должен соблюдать правила, установленные законом «О надлежащем содержании своего имущества». В нашем случае квартиры. Надо обратиться к нам с заявлением. Мы выедем и посмотрим, что там происходит
Владимир Череповзаместитель заведующего территориальным отделом № 25 ГЖИ МО  Сейчас по факту нарушения жилищного законодательства соседями написаны заявления в жилищную инспекцию и прокуратуру. Заявки будут рассмотрены в течение месяца.
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