ИП из Новосибирска и микрофирма получили миллионные контракты на подготовку Дня Победы

Федеральные и столичные власти в преддверии празднования Дня Победы провели серию госзакупок на сумму около 615 млн рублей, из которых почти 230 млн рублей пойдет только на проведение парада Победы. Дороже всего бюджету обойдется доставка в столицу участников парада и разгон облаков над Москвой

Транспорт от индивидуального предпринимателя

Доставкой военнослужащих и гостей парада в Москву займется новосибирский индивидуальный предприниматель Александр Зацепин , ему досталось два контракта с Минобороны на общую сумму в 147 млн рублей. Примечательно, что в прошлом году конкурс на оказание аналогичных услуг выиграла компания «ННК-Строй», которая принадлежит Александру Зацепину. Как сообщает издание «Открытые медиа», лот был разыгран в ноябре прошлого года, по условиям закупки предприниматель должен будет перевезти на 300 автобусах и 60 легковых автомобилях до 12 тысяч человек.

Кроме того, готовясь ко Дню Победы, Минобороны в июле 2017 года закупило свыше 34 тысяч медалей «За участие в военном параде в День Победы» на сумму в 9,3 млн рублей. Об этом сообщает РБК. Медали вручат участникам парадного марша, а также тем, кто готовил для парада вооружение, технику и воинский состав. Еще 10 млн рублей потратят на подготовку к параду танков Т-32 и установку звуковой системы на время парада. В открытый доступ не попала информация о том, сколько топлива сожжет техника на репетициях и во время парада — затраты наверняка составят не один миллион рублей.

Всего 9 Мая на параде в Москве будет задействовано 159 единиц современного вооружения и военной техники, 75 экипажей авиации, а также 13 тысяч военнослужащих.

Тендер на хорошую погоду

Департамент ЖКХ Москвы через ведомственное предприятие «Экспертавтодор» выделил более 100 млн рублей на разгон облаков над столицей в День Победы. Общая же сумма соответствующих госзакупок составила 400 млн рублей — они также охватывают 1 мая, День России 12 июня и День города. 9 мая за чистое небо будут бороться 12 самолетов (на три больше, чем в 2017 году), а еще один самолет, принадлежащий авиационному центру «СибНИА-ТЕСТ», исследовал облака для выбора реагента, получив за это 3,4 млн рублей. Закупку оплатил Росгидромет

В прошлом году контракт на «выполнение работ по метеозащите Москвы» 1 мая, 9 мая и 12 июня получило «Агентство атмосферных технологий» (АТТЕХ), заработав на этом 293,6 млн рублей. При этом компании не удалось справиться со своей работой и парад прошел без авиации — низкая облачность создала угрозу безопасности крылатых машин. Впрочем, как уверяет подрядчик, перед ним не ставили задачу по разгону облаков. Остается загадкой, за что вообще тогда были заплачены столь большие деньги. В 2018 году аналогичный контракт снова получил АТТЕХ. Скорее всего, в этот раз почти 100 млн рублей компания снова получит ни за что — синоптики прогнозируют, что 9 мая из-за антициклона будет ясно и разгонять будет попросту нечего.

Большой заказ для маленькой компании

Красную площадь и Васильевский спуск, которые будут задействованы в параде, нарядят за 53,1 млн рублей. Заказчиком выступила структура управделами президента — Управление по эксплуатации зданий высших органов власти. Единственным поставщиком услуг стало ООО АФП — компания с уставным капиталом в 10 тыс. рублей и единственным учредителем-руководителем — Юрием Демидовым . На плечи предприятия легли обязательства по оформлению площади, организации фейерверка, а также техническое обеспечение праздничных мероприятий 9 Мая.

АФП украшало Красную площадь и в прошлом году, получив за это практически идентичную сумму — 53 млн рублей. В 2016 году сумма контракта составила 46 млн рублей. На сайте компании сообщается, что она готовит Парад Победы с 2005 года. Также АФП участвует в оформлении площади ко Дню России и к фестивалю «Спасская башня».

Общая сумма тендеров на праздничное оформление города ко Дню Победы составила более 107 млн рублей. Половину потратили на Красную площадь и Васильевский спуск, а другую половину — на оформление округов и районов города — уже за счет столичной казны.

За фейерверки в День Победы заплатили сразу по 15 тендерам, общая сумма затрат по этой статье составляет 8,8 млн рублей. Самая дорогая закупка пришлась на Управление по эксплуатации зданий высших органов власти, которое заказало праздничный фейерверк на Красной площади со звуковыми и световыми представлениями. Он обойдется казне в 3,2 млн руб.

Песни победы и ленточка за сто тысяч

За проведение праздничных концертов в Москве 9 Мая государство заплатило организаторам 190 млн рублей. 17 млн рублей пойдут на проведение «памятно-мемориальных мероприятий» по заказу комитета общественных связей Москвы, 11,4 млн рублей будет стоить концерт возле храма Христа Спасителя , где музыканты Центрального военного оркестра Минобороны исполнят песни о войне в джазовой обработке. А самое дорогое музыкальное представление пройдет на Поклонной горе — за 13 млн рублей здесь выступит симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

Праздничные концерты на Белорусском, Казанском и Рижском вокзалах обойдутся городским властям в 13,3 млн руб. На Театральной площади за 6,5 млн рублей организуют традиционную встречу ветеранов, а на Арбате и Никитском, Гоголевском и Чистопрудном бульварах пройдет праздничная фотовыставка за 1,2 млн руб. Еще 45 млн разбросают по различным статьям затрат при проведении праздничных мероприятий в парках Москвы.

Дополнительно 12,5 млн рублей пойдет на организацию акции «Бессмертный полк», которая пройдет на Тверской. Кроме того, 100 тысяч рублей потратили на покупку георгиевской ленты длиной 5 км — ее протянут между мемориальными комплексами города, символично обозначив линию фронта в битве за Москву 1941 года.

В числе прочих затрат закупки подарков для ветеранов и активных горожан, информационная поддержка праздничных мероприятий (3 млн рублей получило агентство «Полилог»), изготовление приглашений на парад, сувениров и праздничных открыток — Управделами президента выделило 57 млн рублей на рассылку поздравлений по всей стране ветеранам войны и труженикам тыла.