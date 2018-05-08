Рынок недвижимости Британии замедлил рост в марте

Рост цен на недвижимость в Великобритании неожиданно охладился в апреле, заявил во вторник ипотечный кредитор Halifax, что добавило признаки слабости на рынке жилья и потребительской экономике в целом, передает Reuters

Цены на дома в Британии в прошлом месяце выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по сравнению с ростом на 2,7% в марте, подрывая все прогнозы в опросе экономистов Reuters, которые предполагали рост на 3,3%.

В течение месяца цены упали на 3,1% после роста на 1,6% в марте, что опять же не совпало с прогнозами.