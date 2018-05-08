Ещё
Рынок недвижимости Британии замедлил рост
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок недвижимости Британии замедлил рост в марте 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Рост цен на недвижимость в Великобритании неожиданно охладился в апреле, заявил во вторник ипотечный кредитор Halifax, что добавило признаки слабости на рынке жилья и потребительской экономике в целом, передает Reuters.
Цены на дома в Британии в прошлом месяце выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по сравнению с ростом на 2,7% в марте, подрывая все прогнозы в опросе экономистов Reuters, которые предполагали рост на 3,3%.
В течение месяца цены упали на 3,1% после роста на 1,6% в марте, что опять же не совпало с прогнозами.
"Спрос на жилье в первые месяцы 2018 года смягчился, а одобрение ипотечных кредитов и продажи готового жилья сократились", — сказал управляющий директор Halifax Рассел Гэлли.
Вести Экономика: последние новости
Минсельхоз: посевная идет медленнее, чем в 2017 году Медведев назвал цену нового майского указа Путина Британия медлит с решением о таможенном союзе с ЕС
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко342
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»104
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото69
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина428
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится414
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение