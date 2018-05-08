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На рынке недвижимости Кувейта наступает кризис из-за отъезда экспатов
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На рынке недвижимости Кувейта наступает кризис из-за отъезда экспатов 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Более 75 000 квартир в Кувейте пустуют — реализовать их нужно в течение четырех-пяти лет. По словам генерального секретаря Союза недвижимости Кувейта Ахмада Аль-Девайхеса, в настоящее время в Кувейте 49 130 пустующих апартаментов и еще 26 466 — на стадии строительства. За последние пять лет доля используемых квартир сократилась на 8,2%: с 95% до 86,8%, сообщает Gulf News.
Средняя арендная плата снизилась на 13,2%: с $930 до $800 в месяц. Ситуация, скорее всего, будет усугубляться, так как количество иностранцев, которые являются основными арендаторами в Кувейте, сократилось из-за повышения расходов и давления властей на местные компании. Кстати, по данным рейтинга, государство является одним из самых недружелюбных по отношению к экспатам.
Иностранцы составляют около двух третей от общей численности населения Кувейта в 4,5 млн человек. По данным исследования, численность зарубежного населения, которая увеличилась на 4,8% за последние пять лет, снизилась на 2% в 2017 году, а в ближайшие пять лет ожидается падение еще на 1,5%.
Количество сделок с жильем превысило 1000 в 2007 и 2008 годах. Из-за глобального экономического кризиса этот показатель резко упал в 2012 году. В 2015 году рынок восстановился — 973 сделки, но в прошлом году из-за действий правительства снова «провалился» до 671.
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