«Жигулевское пиво» пытается через суд зарегистрировать право собственности на здания пивзавода

По данным «2-ГИС», там находятся объекты Жигулевского пивзавода.

Согласно материалам КАД ВАС, речь идет об 11 зданиях и одном земельном участке площадью 21,8 тыс. кв. м (кадастровая стоимость земли — 57,6 млн руб.). Примечательно, что в Публичной кадастровой карте удалось найти сведения только о земельном участке, но не о зданиях, фигурирующих в деле.

Все уведомления об отказе регионального управления Росреестра в регистрации права собственности по 12 спорным объектам недвижимости датируются 5 марта 2018 г., отмечается в определении суда. АО «Жигулевское пиво» хочет не только признать указанные решения недействительными, но и обязать Росреестр зарегистрировать право собственности на эти здания и земельный участок.

Напомним, АО «Жигулевское пиво» контролируется Юрием Сапруновым. В 1992 г. «Жигулевское пиво» приватизировали, но в собственность компании перешли не все активы предприятия. Комплекс недвижимости по адресу: Волжский проспект, 4 и 5/2, и занимаемые им земельные участки остались в государственной собственности, поскольку относился к объектам культурного наследия. В результате «Жигулевское пиво» арендовало у Росимущества занимаемую заводскими объектами недвижимость.

В 2011 г. пивзавод предложил Росимуществу выкупить здания в собственность. Речь шла об 11 зданиях общей площадью свыше 22 тыс. кв. м и трех нежилых помещениях (около 1,9 тыс. кв. м) на Волжском проспекте, 4, а также о трех зданиях площадью порядка 7,7 тыс. кв. м и нежилом помещении размером 785,6 кв. м на Волжском проспекте, 5/2.

Однако Росимущество отказало предприятию в продаже указанных объектов недвижимости, что стало причиной судебных разбирательств. Во всех трех инстанциях арбитража «Жигулевскому пиву» удалось доказать свое право на выкуп активов.

За этим последовали разбирательства относительно цены выкупа. В связи с этим в 2015 г. обществу вновь пришлось обращаться в суд с требованием о разрешении разногласий. В декабре 2016 г. суд постановил продать объекты «Жигулевскому пиву» за 310,4 млн рублей. Это решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях, а 22 ноября 2017 г. Верховный суд не нашел оснований для рассмотрения жалобы ФАУГИ.

Получить комментарии в управлении Росреестра по Самарской области и АО «Жигулевское пиво» не удалось — на запросы Волга Ньюс на момент публикации материала не ответили.

По данным Волга Ньюс, причиной отказа в регистрации права собственности могло стать наличие прав третьих лиц на помещения в спорных зданиях.