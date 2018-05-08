Несчастливое число. «Управляйка» не хочет возвращать должок

По словам псковича, жителя дома №13 на улице Рокоссовского Петра Воробьева управляющая компания «Жилсервис» незаконно повысила тарифы

Таким образом переплата за два месяца только с одного их дома составила почти 140 тыс. рублей. Вот только деньги собственников «управляйка» возвращать не собирается. Наш читатель обратился в редакцию, ища справедливости.

«Просчитались» на 140 тысяч

Камнем преткновения в квитанции стал пункт «содержание и ремонт жилого помещения». Попросту, это техническое обслуживание. Два месяца назад жители дома с удивлением обнаружили, что теперь за квадратный метр помещения платят на 4,6 рублей больше. Конечно, повышением тарифов за коммунальные услуги уже никого не удивишь, но в этой ситуации по закону размер ставки платы управляющая организация была обязана согласовать с жильцами.

В статье 7 Жилищного кодекса сказано, что размер платы определяет управляющая компания с учетом предложений жильцов и устанавливает на срок не менее чем один год.

Если собственники не принимали решения, то размер платы устанавливает орган местного самоуправления.

Собственники по истечении одного года после принятия решения органами местного самоуправления могут выступить инициаторами собрания собственников по вопросу расчета и установления размера платы.

Между тем в договоре между УК и жильцами прописано, что стоимость работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту определяется постановлением Псковской городской Думы . Чтобы поменять тариф УК должна была заключить дополнительное соглашение к договору.

«Они были обязаны провести общее собрание жильцов, но ограничились только объявлением, которое мы увидели в начале январе. Мол, повышаем тариф в связи с решением Псковской городской думы от 28 декабря 2017 года о повышении тарифа на «Техническое обслуживание», — негодует Петр Воробьев . — Мы решили обратиться в жилищную инспекцию».

В свою очередь Государственный комитет Псковской области по строительному и жилищному надзору провел проверку и выяснил, что действия организации действительно противоречат Жилищному кодексу, а переплата за февраль и март составила чуть больше 140 тыс. рублей.

«Жилсервис» в одностороннем порядке без решения собственников помещений изменил плату за услуги…, что противоречит требованиям действующего жилищного законодательства», — сказано в официальном ответе комитета.

Организации выдали предписание о перерасчете размера платы и обязали зачислить разницу в счет будущих платежей до 1 июня 2018 года. В письме указано, что в случае неисполнения будут приняты меры административного воздействия в рамках лицензионного контроля.

Компенсаций не будет

«В данном случае компания поступила неправомерно, потому что не имеет права в одностороннем порядке увеличивать ставку. Это делается только по решению собственников. Этот вопрос нужно выносить на общем собрании и объяснять причину увеличения», — пояснил «АиФ-Псков» председатель Государственного комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов.

Самое интересное, что в самой компании признавать этот факт не хотят и утверждают, что никаких нарушений жилинспекция не обнаружила.

«Мы действует в рамках договора. Нас проверяли, и никаких нарушений не выявили. Разницу в сумме компенсировать не будем. По поводу того, что не было общего собрания, — жильцы получили письменное уведомление», — заявил директор «Жилсервиса» Николай Таратынов.

Сейчас Петр Воробьев намерен решать вопрос через прокуратуру

Кстати, в феврале этого года в Пскове был похожий случай, когда одна управляющая компания обратилась к жильцам дома по Рижскому проспекту, 41 с предложением о повышении тарифа по той же строке — «Техническое обслуживание» (содержание жилья).

Мол, давайте соберем собрание собственников и проголосуем за повышение тарифа с 15,47 рубля за квадратный метр до 19,63 рубля. И тоже ссылались на решение Псковской городской думы.

Но дом по Рижскому проспекту, 41 определился с тарифом на 5 лет — до 1 июня 2021 года. Так что такое «выгодное» предложение грамотные жильцы сразу же отклонили и сэкономили почти 3 млн рублей — именно столько пришлось бы переплатить за три года.