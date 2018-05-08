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Два объекта производственного и административного назначения на западе столицы выставили на торги
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Два объекта производственного и административного назначения на западе столицы выставили на торги 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Два крупных объекта производственного и административного назначения, расположенные вблизи международного аэропорта Внуково, выставлены на открытые аукционы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.
«Выставленные на торги лоты представляют собой единый комплекс, который проектировался как научно-производственный центр семенного, продовольственного и технического картофеля, и располагается во Внуково в дер. Толстопальцево. Один из лотов — здание с производственным назначением представляет собой объект незавершенного строительства — корпус, который создавался как научный центр по оздоровлению и размножению безвирусного картофеля. Второй выставленный на аукцион актив — административное здание — находится вблизи производственного корпуса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что первый лот может стать серьезной базой для развития агробизнеса либо новый собственник его может перепрофилировать. Здание площадью 12,6 тыс. кв. м подключено к электричеству, центральному отоплению и горячему водоснабжению. Начальная стоимость лота составляет 164,8 млн руб.
Второй лот — трехэтажное здание с подвалом площадью более 5,6 тыс. кв. м. Здание подключено к отоплению, водоснабжению и электроснабжению. Его начальная стоимость составляет 258,3 млн руб.
«Оба объекта продажи расположены на земельном участке общей площадью 2,85 га. Участок используется на праве долгосрочной аренды», — добавили в департаменте.
Заявки для участия в торгах принимаются до 21 июня. Аукционы пройдут 27 июня 2018 г.
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