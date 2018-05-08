Купить квартиру в С-Пб, не покидая Петрозаводска, стало реально 

В центре Петрозаводска на территории Многофункционального Центра Недвижимости (МФЦН) открылось агентство НОВОСТРОЙКИ. СПБ.
Каждый покупатель ищет жилье по одним и тем же параметрам: район рядом с работой или учебой, инфраструктура, отвечающая требованиям, площадь жилья, ну, и, конечно же, стоимость. А если в одной локации оказалось несколько жилых комплексов, подходящих по всем критериям или наоборот не нашлось квартир, удовлетворяющих вашим потребностям? А если вы живете в другом городе, всё это сильно усложнит ваш выбор…
«НОВОСТРОЙКИ. СПБ» — ваш надёжный помощник в выборе жилья в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы всегда готовы прийти на помощь: проконсультировать, подобрать жилье под ваши потребности. «НОВОСТРОЙКИ. СПБ» является официальным представителем крупнейших Застройщиков г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Преимущества работы с агентством «НОВОСТРОЙКИ. СПБ»:
Цены, скидки и акции на квартиры от ведущих застройщиков г. Санкт-Петербурга;
Бесплатные экскурсионные туры за недвижимостью из Петрозаводска в Санкт-Петербург;
Дистанционная покупка жилья;
Надежный пул Застройщиков;
Полное сопровождение сделки.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Красная, д.49 (МФЦН), 2 этаж, офис 12 Телефон: 8 (8142) 44-59-90 Эл. почта: nvsell@yandex.ru Ждем вас с понедельника по пятницу, 9:00-19:00 По материалам: ptzgovorit.ru