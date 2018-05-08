Купить квартиру в С-Пб, не покидая Петрозаводска, стало реально

В центре Петрозаводска на территории Многофункционального Центра Недвижимости (МФЦН) открылось агентство НОВОСТРОЙКИ. СПБ.

Каждый покупатель ищет жилье по одним и тем же параметрам: район рядом с работой или учебой, инфраструктура, отвечающая требованиям, площадь жилья, ну, и, конечно же, стоимость. А если в одной локации оказалось несколько жилых комплексов, подходящих по всем критериям или наоборот не нашлось квартир, удовлетворяющих вашим потребностям? А если вы живете в другом городе, всё это сильно усложнит ваш выбор…

«НОВОСТРОЙКИ. СПБ» — ваш надёжный помощник в выборе жилья в г. Санкт-Петербурге Ленинградской области . Мы всегда готовы прийти на помощь: проконсультировать, подобрать жилье под ваши потребности. «НОВОСТРОЙКИ. СПБ» является официальным представителем крупнейших Застройщиков г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Преимущества работы с агентством «НОВОСТРОЙКИ. СПБ»:

Цены, скидки и акции на квартиры от ведущих застройщиков г. Санкт-Петербурга;

Бесплатные экскурсионные туры за недвижимостью из Петрозаводска в Санкт-Петербург;

Дистанционная покупка жилья;

Надежный пул Застройщиков;

Полное сопровождение сделки.