Ещё
В Cургутском районе разработали механизм привлечения бизнеса к строительству соцобъектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Cургутском районе разработали механизм привлечения бизнеса к строительству соцобъектов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В ближайшее время в поселке Солнечный Сургутского района начнется строительство детского сада на 300 мест. Стоимость проекта составляет 465 млн рублей. Это второй социальный объект, который будет возведен на условиях инвестиционного договора.
Первый инвестиционный договор был заключен в августе 2017 года и реализуется на принципах проектного управления. Партнерская программа позволила начать строительство в поселке Высокий Мыс средней общеобразовательной школы на 60 учащихся с детским садом на 35 мест. Согласно инвестиционному договору, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 30 сентября 2019 года, однако инвестор намерен сдать готовый объект уже в конце этого года.
В ближайшее время в администрации муниципалитета запланировано проведение конкурса на право заключения инвестиционного договора на реализацию проекта строительства еще одного детского сада на 300 мест в поселке Нижнесортымский.
«Инвесторы в последнее время неохотно откликались на предложение о строительстве школ или детских садов. Если на конкретный объект не выделено финансирование в адресной инвестиционной программе Югры, то для предпринимателей не было никаких гарантий, что построенное здание будет выкуплено. Заключение инвестиционного договора снимает эту проблему. Мы разработали этот механизм в 2017 году, и это помогло нам заинтересовать инвесторов — земля под строительство предоставляется без торгов и на льготных условиях в части арендной платы. Кроме того, данный вид договора устроил все три стороны: застройщика, инвестора и администрацию», — отмечает глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Масштаб кризиса в строительной отрасли Краснодара властям и обществу еще предстоит осознать» 12 ветеранских семей в Приморье обзаведутся новым жильем За первый квартал 2018 года ввод жилья в Краснодаре упал в 1,5 раза
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко342
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»104
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото69
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина428
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится414
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение