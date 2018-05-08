В Cургутском районе разработали механизм привлечения бизнеса к строительству соцобъектов

В ближайшее время в поселке Солнечный Сургутского района начнется строительство детского сада на 300 мест. Стоимость проекта составляет 465 млн рублей. Это второй социальный объект, который будет возведен на условиях инвестиционного договора.

Первый инвестиционный договор был заключен в августе 2017 года и реализуется на принципах проектного управления. Партнерская программа позволила начать строительство в поселке Высокий Мыс средней общеобразовательной школы на 60 учащихся с детским садом на 35 мест. Согласно инвестиционному договору, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию — 30 сентября 2019 года, однако инвестор намерен сдать готовый объект уже в конце этого года.

В ближайшее время в администрации муниципалитета запланировано проведение конкурса на право заключения инвестиционного договора на реализацию проекта строительства еще одного детского сада на 300 мест в поселке Нижнесортымский.