СМР ЕХРО — зарубежную недвижимость встречает Новосибирск

Сам факт проведения мероприятия свидетельствует об оживлении на рынке зарубежной недвижимости: за последние четыре года это первое подобное мероприятие в третьем по численности населения городе России

Название CMP представляет собой аббревиатуру из трех начальных букв тем, которые были раскрыты в ходе выставки: сontributions (инвестиции), mortgage (ипотека) и properties (собственность). Покупатели и инвесторов получили возможность напрямую познакомиться с девелоперами и ведущими зарубежными агентами по недвижимости. Посетители получили информацию об ипотечных программах, виде на жительство, а также оптимизации налогообложения в разных странах.

В выставке приняли участие компании, представляющие недвижимость в 15 странах мира. Впервые посетители новосибирской выставки получили экземпляр книги «Гид на жительство — 2018», которая ежегодно издается нашим порталом.