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СМР ЕХРО — зарубежную недвижимость встречает Новосибирск
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СМР ЕХРО — зарубежную недвижимость встречает Новосибирск 

Prian.ru 2 часа назад
Сам факт проведения мероприятия свидетельствует об оживлении на рынке зарубежной недвижимости: за последние четыре года это первое подобное мероприятие в третьем по численности населения городе России.
Название CMP представляет собой аббревиатуру из трех начальных букв тем, которые были раскрыты в ходе выставки: сontributions (инвестиции), mortgage (ипотека) и properties (собственность). Покупатели и инвесторов получили возможность напрямую познакомиться с девелоперами и ведущими зарубежными агентами по недвижимости. Посетители получили информацию об ипотечных программах, виде на жительство, а также оптимизации налогообложения в разных странах.
В выставке приняли участие компании, представляющие недвижимость в 15 странах мира. Впервые посетители новосибирской выставки получили экземпляр книги «Гид на жительство — 2018», которая ежегодно издается нашим порталом.
Следующая СМР ЕХРО пройдет в Новосибирске 29 и 30 сентября.
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