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Большинство апартаментов в Москве стоят дешевле 9 миллионов
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Большинство апартаментов в Москве стоят дешевле 9 миллионов 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Более 23% предложения составляют апартаменты стоимостью до 25 миллионов рублей.
Всего же на сегодняшний день на рынке представлено 9,1 тысячи апартаментов в 111 проектах. С начала года вышли два новых проекта бизнес-класса: Level Павелецкая и Клубный дом Story. В премиум-сегменте открылись продажи в в Клубном доме Maison Rouge.
В классе комфорт начали продавать апартаменты в мультиформатном проекте комфорт-класса «Любовь и голуби» и апарт-отеле «Yes Ботанический сад».
Наибольший объем предложения относится к проектам с выданным разрешением на ввод в эксплуатацию — 37,1%. На стадии внутренних работ находится 34,8%.
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