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Двор с собственным пляжем: на берегу реки Миасс в Челябинске построят комплекс высоток
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Двор с собственным пляжем: на берегу реки Миасс в Челябинске построят комплекс высоток 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
На северо-западе Челябинска началось строительство нового жилого комплекса «Спортивный». На набережной реки Миасс вырастут семь новостроек, которые расположатся рядом с будущей «РМК-Ареной». Стройплощадка расположилась на пересечении улиц Молодогвардейцев и Университетской Набережной — в микрорайоне № 6. Здесь ООО «Трест „Магнитострой“» планирует возвести семь монолитно-каркасных домов. Квартиры в них продают по договорам долевого участия, но по новой схеме: застройщик оплачивает обязательные взносы в компенсационный фонд долевого строительства.
Проект предполагает, что в жилом комплексе появится детский сад, фитнес-центр с бассейном, торговый центр, поликлиника, пункт полиции, две подземные парковки, благоустроенная набережная и собственный пляж. Пока место рядом со стройкой выглядит пустынно.
— Недалеко от нового жилого комплекса построят спортивный комплекс «РМК-Арена», — уточнил 74.ru пресс-секретарь ООО «Трест „Магнитострой“» Кирилл Кочкин. — Именно поэтому ЖК «Спортивный» и получил такое название. Сейчас идёт монтаж коробки первого дома. К сентябрю работы на нём будут завершены, и компания приступит к возведению второго дома.
Год назад на пересечении улиц Университетская Набережная и Молодогвардейцев строители разровняли большую площадку. В управлении архитектуры и градостроительства сообщили, что участок предоставлен в аренду ООО «РМК-Арена» под строительство спортивного комплекса за счёт застройщика.
Проект «РМК Арены» получил одобрение на инвестиционном совете в феврале прошлого года. Новая спортивная арена в южноуральской столице может появиться к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Инвестиции оцениваются в пять миллиардов рублей. Точные сроки начала стройки в компании пока не называют.
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