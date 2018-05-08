Двор с собственным пляжем: на берегу реки Миасс в Челябинске построят комплекс высоток

На северо-западе Челябинска началось строительство нового жилого комплекса «Спортивный». На набережной реки Миасс вырастут семь новостроек, которые расположатся рядом с будущей «РМК-Ареной». Стройплощадка расположилась на пересечении улиц Молодогвардейцев и Университетской Набережной — в микрорайоне № 6. Здесь ООО «Трест „Магнитострой“» планирует возвести семь монолитно-каркасных домов. Квартиры в них продают по договорам долевого участия, но по новой схеме: застройщик оплачивает обязательные взносы в компенсационный фонд долевого строительства.

Проект предполагает, что в жилом комплексе появится детский сад, фитнес-центр с бассейном, торговый центр, поликлиника, пункт полиции, две подземные парковки, благоустроенная набережная и собственный пляж. Пока место рядом со стройкой выглядит пустынно.

— Недалеко от нового жилого комплекса построят спортивный комплекс «РМК-Арена», — уточнил 74.ru пресс-секретарь ООО «Трест „Магнитострой“» Кирилл Кочкин. — Именно поэтому ЖК «Спортивный» и получил такое название. Сейчас идёт монтаж коробки первого дома. К сентябрю работы на нём будут завершены, и компания приступит к возведению второго дома.

Год назад на пересечении улиц Университетская Набережная и Молодогвардейцев строители разровняли большую площадку. В управлении архитектуры и градостроительства сообщили, что участок предоставлен в аренду ООО «РМК-Арена» под строительство спортивного комплекса за счёт застройщика.